Najglasnije se pjevalo na stihovima \"Zagrlimo se pred svima, neka vide da nas ima\". Crkva je bila ispunjena do zadnjeg mjesta, a neki su \u010dak morali stajati izme\u0111u klupa.\u00a0

Don Miljenka poku\u0161ali smo kontaktirati da nam ispri\u010da kako je do\u0161lo do ovog nastupa, ali ne javlja se ni na \u017eupni telefon ni na mobitel.

Ina\u010de voli govoriti za medije. Neke od pamtljivih izjava iz 2017.\u00a0bile su \"normalno je da ljudi ne mrze nijednog drugog \u010dovjeka, nego \u017eele dobro svakome, pa i ateistu\" i \"dok mi Bog da zdravlja idem na Bleiburg\".

Na ljevi\u010dare se tada osvrtao rije\u010dima \"za vrijeme zlo\u010dinca Tita oni su odgajani da mrze\", a za antifa\u0161iste je rekao \"kaos je njihova metoda\". Don Miljenko se i \u017eustro zalagao da se Thompsonu dopusti da pjeva gdje ho\u0107e.

A pri\u010dao je i o kulturi, i napadao\u00a0nagra\u0111ivanog redatelja Olivera Frlji\u0107a koji je u Europi dobio mno\u0161tvo nagrada.\u00a0

- Da se to izvodi, za mene je to sramota svih stranka u Hrvatskoj, \u0161to nisu ustali i rekli ovdje je poga\u017eena ljudskost i dostojanstvo, a kamo li ga mi to pla\u0107amo... Ja sam \u010duo neke pri\u010de, o Frlji\u0107u...\u00a0taj gospodin stresno prepri\u010dava svoja dje\u010da\u010dka poni\u017eenja i do\u017eivljaje, \u010duo sam da bira i glumce takve, on je toliko iskori\u0161ten u svojoj obitelji seksualno da on ni nu\u017edu ne mo\u017ee vr\u0161iti bez tehni\u010dkih pomagala i kroz to se osve\u0107uje. \u010cuo sam da bira glumce koji su isto sve to pro\u0161li. To je tragedija - iznosio je don Miljenko.\u00a0

Njegovo ime zadnji put je uskrsnulo u medijima kad je podr\u017eao kolegu sve\u0107enika koji je odbio pri\u010destiti dijete s Downovim sindromom. A predavao je i vjeronauk u Osnovnoj \u0161koli \u017dupa Dubrova\u010dka.\u00a0