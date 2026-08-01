Thompson pokazao kako teku pripreme za koncert u Imotskom

Marko Perković Thompson objavio je na društvenim mrežama fotografije i video iz Imotskog na kojima je pokazao kako teku opsežne pripreme za njegov koncert. Na stadionu Gospin dolac u Imotskom, gdje će nastupiti osmog kolovoza, već se gradi pozornica.

Na seriji fotografija i u kratkoj panoramskoj snimci vidi se kako teški strojevi sklapaju masivnu metalnu konstrukciju pozornice koja zauzima značajan dio travnjaka. Deseci velikih crnih sanduka s profesionalnom opremom za zvuk i rasvjetu poredani su u blizini,

"Pripreme za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 8. kolovoza na stadionu Gospin dolac u Imotskom, odvijaju se prema planu!" stoji u opisu objave, uz poruku "Čuvajmo jedni druge!".



