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POSTAVLJA SE POZORNICA

Thompson pokazao kako teku pripreme za koncert u Imotskom

Piše 24sata,
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Thompson pokazao kako teku pripreme za koncert u Imotskom
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Foto: Marko Perković Thompson/Facebook
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Marko Perković Thompson priprema se za koncert u Imotskom, koji će biti 8. kolovoza na stadionu Gospin dolac

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Marko Perković Thompson objavio je na društvenim mrežama fotografije i video iz Imotskog na kojima je pokazao kako teku opsežne pripreme za njegov koncert. Na stadionu Gospin dolac u Imotskom, gdje će nastupiti osmog kolovoza, već se gradi pozornica.

Na seriji fotografija i u kratkoj panoramskoj snimci vidi se kako teški strojevi sklapaju masivnu metalnu konstrukciju pozornice koja zauzima značajan dio travnjaka. Deseci velikih crnih sanduka s profesionalnom opremom za zvuk i rasvjetu poredani su u blizini, 

"Pripreme za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 8. kolovoza na stadionu Gospin dolac u Imotskom, odvijaju se prema planu!" stoji u opisu objave, uz poruku "Čuvajmo jedni druge!".

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