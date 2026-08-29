Thompson u Vukovaru emotivno o svom sinu Anti: 'On je tu s nama večeras, voli te tata...'

Na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru posebno je emotivan trenutak bio kada se pjevač s pozornice obratio svom sinu Anti Mihaelu.

- Moj sin je tu večeras. Ante, voli te tata, molili ste za njega - rekao je Thompson, a potom zapjevao pjesmu 'Sine moj'.

Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Naime, u srpnju 2022. godine javnost se saznala da je tada 17-godišnji Ante Mihael hitno prebačen iz Splita u Zagreb nakon što mu je pozlilo. Objavljeno je da je završio u bolnici zbog zatajenja srca, a Thompson je zbog njegova zdravstvenog stanja otkazao koncerte te na Facebooku objavio molitvu za sina.

Dvije godine nakon toga, Thompson je nastupio Dugopolju. Na koncertu je bio i Ante, a pjevač mu se tada emotivno obratio s pozornice.

- Znate, ja večeras ne bih bio ovdje da nije jednog hrabrog momka za kojeg ste vi puno molili, i hvala vam na tome. Hvala dragome Bogu što ga je ostavio s nama, a tebi, dragi sine, hvala što si i večeras s nama. Voli te tvoj tata, kao i tvog brata, tvoje sestre, mamu - rekao je tada Thompson.

Pjevač i supruga Sandra imaju petero djece - sinove Šimuna Petra i Antu Mihaela te kćeri Divu Mariju, Katarinu i Cvitu.