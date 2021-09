Slavna američka glumica Uma Thurman (51) jedna je od mnogih koji su protiv kontroverznog zakona o pobačaju izglasanog u saveznoj državi Teksas. Tome u prilog ispričala je vlastito emotivno iskustvo koje opisuje kao 'najmračniju tajnu' u svom životu, piše The Washington Post.

Naime, Uma je po prvi puta priznala u javnosti da je kao tinejdžerka otišla na pobačaj.

- Glumačku karijeru započela sam s 15 godina. Radila sam u okolini gdje sam često bila jedino dijete u prostoriju. U kasnim tinejdžerskim godinama slučajno sam ostala trudna s puno starijim muškarcem. Živjela sam u Europi, potpuno sama, daleko od obitelji, s jednom torbom i još sam k tome trebala početi raditi. Borila sam se s odlukom - otkrila je glumica.

Kako je sama opisala, u odluci hoće li pobaciti ili ne, pomogli su joj roditelji. Tada je s njima po prvi put razgovarala iskreno o seksualnim odnosima te su joj uvelike pomogli njihovi savjeti.

- Moje je srce bilo slomljeno bez obzira na sve - napisala je Uma i priznala da je nakon toga odlučila otići u ordinaciju u Kölnu kako bi obavila pobačaj.

- Jako je boljelo, no nisam se žalila. Toliko me bilo sram da sam mislila kako zaslužujem bol - prisjetila se.

Podsjetimo, Thurman je sada majka troje djece. Ima kćerke Maye (23) i Lunu (9) te sina Levona (9). U tekstu koji je napisala za američki medij opisuje ih kao 'ponos i sreću'.

- Pobačaj na koji sam otišla kao tinejdžerica bio je najteža odluka koju sam ikada donijela, koja mi je tada uzrokovala tjeskobu i čak me i danas rastužuje, no bila je put prema životu punom sreće i ljubavi. Odabir da ne zadržim tu ranu trudnoću omogućio mi je da odrastem i postanem majka kakva sam željela i trebala biti - napisala je i oštro osudila zakon donesen u Teksasu. Thurman smatra da on postavlja teren humanitarnoj krizi koja se sprema ženama u Americi.