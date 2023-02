'Ti si moje WalmeTinovo svaki dan': Marko Petrić je čestitao zaručnici Tini dan zaljubljenih

Plesačica Valentina Walme (31) i glumac Marko Petrić (35) su povodom dana zaljubljenih na Instagram objavili veoma slične zajedničke fotografije. Zaručnici su otkrili alternativno ime za Valentinovo koje je osmislio Marko.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ti si moje WalmeTinovo svaki dan - napisao je Marko uz noćnu fotografiju na kojoj par šeće Zagrebom držeći se za ruke.

Mnogima se svidjela riječ koju je Petrić iskombinirao posebno za ovu priliku.

Foto: Instagram

- Ne može. Gotovo. Svaki sljedeći opis koji danas vidim u startu je bez veze; Baš ste lijepi, Opasno, Slatki - nizali su se komentari.

Nekoliko sličnih fotografija plesačica je podijelila i na svojem Instagramu.

- Kako bi Marko rekao, sretno WalmeTinovo! - opisala je Walme fotke i dodala srce.

Foto: Instagram

U komentarima su im mnogi zaželjeli Valentinovo, a javila se i pjevačica Jelena Rozga (45) i glumac i model Pedro Soltz (36).

Podsjetimo, Marko i Valentina zaručili su se prošle godine u rujnu. Plesačica je nedavno otkrila da polako počinju pripreme za svadbu.

- Rekla sam hajmo mi početi to planirati, pa što se ostvari super. Bit će intimno vjenčanje jer Marko i ja zaista imamo puno prijatelja i Marko ima dosta široku obitelj pa ćemo pokušati to dvoje nekako spojiti a da ne bude baš prenapucano, kako bi se reklo - otkrila je plesačica za In Magazin.

Najčitaniji članci