- Bilo je grozno. Imala sam sreću da nije otišlo na pluća. Ali me pošteno satralo dva tjedna, a posljedice sam osjećala tri mjeseca poslije - napisala je Tia Mamić (36) dok je odgovarala na pitanja na društvenim mrežama.

Naime Tia je tijekom korone preboljela koronavirus, čije posljedice je dugo osjećala.

Najviše je bilo pratitelja koje je zanimalo koju kozmetiku koristi za savršen izgled te onih koje su zanimale njene kulinarske sposobnosti.

Prisjetila se i života u Americi, dok je bila u braku s bivšim košarkašem Chris Warrenom. Oni zajedno imaju sina Dominica, a ne skriva da su i dalje u dobrim odnosim.

Sada je u braku s Mariom Mamićem, sinom Zdravka Mamića. O suprugu ne govori često za medije, ali je jednom prilikom otkrila kako su se upoznali.

- Kad smo se upoznali, ja sam radila na jednom projektu, i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto - to se tako dogodilo i mi smo zapravo odmah znali da je to - to - rekla je Tia.