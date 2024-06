Tiago iz 'Braka' rasplakao Tinu, a Tamara je šokirala kandidate priznanjem: 'Da, on mi se sviđa'

Prolazeći brojne izazove uz tri stručnjaka, osamnaestero hrabrih kandidata u samo dva mjeseca proživjelo je nevjerojatnu paletu emocija, a nakon Klare i Lovre došao je red na ostale parove u showu 'Brak na prvu'. Lovre je objasnio da je vrijeđao Klaru jer ga je iživciralo što govori da je zaljubljen u nju, a stručnjaci su komentirali da su oboje bili u pravu u jednom trenutku i da su dali sve od sebe svatko na svoj način te im zahvalili na svemu jer su primjer para koji je aktivno sudjelovao u cijelom eksperimentu.

Na red je došao i par koji je prvi napustio show - Ana i Alen. Ana je priznala da joj je ostao osjećaj gorčine i da bi sada puno burnije reagirala.

- Pošteno bih posvađala - objasnila je, a Alan je rekao da to ne bi bilo moguće jer ne bi sudjelovao u svađi. On smatra da je samo u početku zeznuo, ali kasnije se trudio popraviti situaciju, no stručnjacima je ispao površan jer je sudio Anu prema izgledu. Ana je dobila dojam da je Alen prvu večer bio najiskreniji, ali poslije je glumio. Iskreno je rekla da je u početku mislila da se među njima može razviti ljubav, no Alen to nije pomislio ni u jednom trenutku. Ostali su komentirali da on i dalje nije svjestan koliko vrijeđa Anu jer se ponašao kao da od stručnjaka nije dobio ono je 'naručio'. Nakon što su gledali isječke iz showa, Alen je pokušavao objasniti što se događalo te je napomenuo da je i Ana glumila u eksperimentu kada je željela otići, a ipak ostala.

- Žao mi je što nismo mogli komunicirati kao normalni ljudi, kao prijatelji - zaključila je Ana.

Karmen i Jole držali su se svoje priče - da se ne slažu. Karmen je ponovila da joj se nije svidio njegov nastup prema njoj, a Jole da mu je bila privlačna, no da je odmah stavila zid. Njoj je najveći problem bilo njegovo zaziranje u osobni prostor, a njemu što mu je konstantno pronalazila mane. Kad su pogledali snimke, stručnjaci su komentirali da su ispali jako slatki. No Karmen se vratila na prikazani trenutak u kojem njoj nitko nije pljeskao kada je pojasnila zašto mu nije dala poštenu priliku, a Joleta je veselilo što joj nitko nije pljeskao.

- Koja je to potreba da me spušta? - zanimalo je Karmen dok joj je Jole samo htio dati do znanja kako mu jednostavno nije dala šansu i zato joj nitko nije pljeskao.

Tamara i Filip misle da njihov odnos nije zahladio. Filip kaže da je on inicirao da ostanu u kontaktu, što je stručnjake iznenadilo. Stručnjake je zanimalo i što ostale kandidatkinje misle o njezinu odnosu prema Filipu, ali one nisu željele govoriti u njezino ime. Potom su suočili Tamaru da sudeći po njezinu govoru tijela, načinu na koji gleda Filipa i čeka njegovu potvrdu kad nešto kaže - ukazuju na to da joj je stalo do Filipa i sigurno žao što nije ispalo nešto više, a njemu nije bilo jasno zašto mu nije rekla da joj je smetalo što joj nije odgovorio na poruku. Kad su pogledali svoje snimke, Filip je priznao da je bio užasan na početku, ali je potpuno promijenio mišljenje te se još jednom ispričao Tamari. Tamara je dobila dojam kao da je se gura u osvajanje Filipa, no stručnjaci su joj objasnili da se slažu s njom da muškarac treba osvajati ženu, ali i da žena treba pokazati kad joj se netko sviđa. Stručnjaci su nastavili pričati da svi vide kako joj se Filip sviđa, a nakon prvotnog okolišanja, Tamara je rekla:

- Da, sviđa mi se kao muškarac.

Tina i Tiago posljednji su sjeli pred stručnjake koji su im otkrili da su puno nade ulagali u njih, a prije nego što je uspjela išta reći, Tina se rasplakala. Jako ju je povrijedilo što je Tiago otišao bez pozdrava.

- To da me boljelo, boljelo je. To što nisi nazvao, isto je boljelo. To da sam ja zvala i da si me prebacio za tri dana jer ne poštujem tvoje vrijeme, isto je boljelo jer si mi tijekom emisije davao sasvim drukčije dojmove nego poslije. Mislim da zaslužujem zagrljaj, pozdrav, da mi odneseš kofere iz stana u kojem smo živjeli - rekla je kroz suze i zaključila:

- Oprostila sam ti, ali bilo mi je teško doći.

Stručnjakinja Iva rekla je kako je na posljednjoj ceremoniji pretpostavila da će napraviti to što je napravio i nazvala ga igračem. Tiaga je to jako uvrijedilo jer nije shvatio zašto bi mu to rekla. Svoj odlazak počeo je opravdavati time što je shvatio da se Tina u nekim stvarima ne može promijeniti.

- I onda me dovede do točke da… Nikada nikoga nisam mrzio, a nju sam mrzio na samom kraju. Nisam je čak ni mogao pogledati kad joj je prijateljica bila tamo. Nisam je mogao podnijeti - rekao je Tiago.

Tina je ispričala što se dogodilo na dan kad su se posvađali. Bio je njezin rođendan i Tiago ga je ga je umalo prespavao, a on je ljutito objasnio da je to zato što je dugo radio. Kasnije ju je optužio da je flertovala s njegovim prijateljem iako je zapravo ona spajala prijateljicu s njim. Navečer je izrazio zanimanje za njezinu prijateljicu, što je Tinu jako povrijedilo, a kad je idući dan otišla s njom proslaviti njezin rođendan i vratila se kući, Tiagovih stvari više nije bilo.

- Zvala sam, pisala poruke i dobila jednu u kojoj je pisalo da sam 'za na cestu' i da se zabavljam sa svojom savješću zauvijek - rekla je Tina.

Kada se vratila u Kopar, pokušavala je ponovno stupiti u kontakt s njim, no on je neprestano odgađao razgovor.

- Pokušavam ti se obraćati s poštovanjem i izostavljam jako puno detalja - rekla je Tina Tiagu koji je objašnjavao kako je bio ljubomoran kad je izašla sama s prijateljicom te da to njegova majka nikad ne bi napravila ocu.

Kad su gledali svoje snimke iz showa, Tina nije mogla suspregnuti suze, a Tiago je rekao:

- Umoran sam od toga da curama slamam srca. I to nije prvi put i najbolje što mogu napraviti je sačuvati se za buduću ženu. Ne želim seks prije braka, i to je to.

Tiago je nastavio pričati kako nije upoznao Tinina oca, a ostalima nije baš bilo jasno o čemu priča. Zaključio je da ne može biti s feministkinjom te dodao da je jako konzervativan. Bio je svađalački raspoložen prema stručnjacima koji su govorili da je tu riječ o psihološkim igrama, a oni su pokušali objasniti cijeli slučaj tako što Tiago dolazi iz jedne obitelji s konzervativnijim setom pravila koja su usađena u njega. No o tome nikada nije razgovarao s Tinom i zato ga je Iva prozvala igračem, a i stručnjaci su zaključili kako je njegov odlazak bez pozdrava uistinu neoprostiv...