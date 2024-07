Tihana Harapin Zalepugin: 'Sad sam ostala sama. Nemam djece, nemam roditelje, ali idem dalje'

Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin prošli tjedan je na Hvaru obilježila 93. rođendan pokojnog supruga, voditelja Saše Zalepugina, koji je preminuo krajem 2022. godine.

- Imali smo na meniju ono što je on najviše volio, to nisu bile riblje stvari. Držim se, idem dalje. Imali smo lijepi život, ali evo, nebo je htjelo da se malo razdvojimo - rekla je za In magazin.

storyeditor/2022-07-13/PXL_120722_94599862.jpg | Foto: Milan Sabic/PIXSELL.

Modnoj agentici je najlakše dok radi.

- Znate, ja sam fakat ostala sama. Nemam roditelje, nemam djece, nemam rodbine, nemam ništa, ali ne mogu reći da sam usamljena. Ja sam to nazvala slobodom - dodala je.

Saša i Tihana bili su u braku više od 30 godina. Na otoku Hvaru su godinama provodili svako ljeto.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

- Hvar je za mene i Sašu 'naš otok' jer smo se tamo upoznali 1975. godine, dok sam ja radila kao manekenka, a on kao režiser. Tu smo se zapazili, a ljubav se dogodila 14 godina kasnije te smo se vjenčali 1992. godine - rekla je Tihana svojedno za Gloriju.