Tihanin Harapin o prvom Božiću bez Saše: Kako dalje? Kako biti svjesna da je to zaista prošlost?

Nikako ne želim biti nametljiva sa svojom tugom, svjesna sam okruženja koje gotovo svaki dan nekome oduzme osobu koju su neizmjerno voljeli i bez koje im život postaje besmislen, težak i bolan. Uostalom, i sama sam prije više od 40 godina ostala bez oba roditelja - sama, bez onih uz koje se uvijek osjećamo sigurno i zaštićeno, rekla je modna agentica Tihana Harapin Zalepugin za Story.hr.

Nakon 30 godina Tihana je dočekala Božić bez voljenog supruga Saše Zalepugina, legendarnog urednika i voditelja, koji je preminuo prije mjesec dana.

Blagdanska obilježja nastoji proživjeti s blagom radošću jer su i ljudi oko nje ispunjeni srećom i nadom. Kada osjetim da više ne može povuče se i ode.

Foto: Privatni album

- Kako sada dalje? Kako preživjeti sa sjećanjima i biti svjesna da je to zaista prošlost? Toliko toga nema nikad više! Kako objasniti našoj maloj čivavi Mini da on nikada više neće otvoriti vrata pred kojima ga ona još uporno čeka? Eto, pitam se i tuga postaje još veća, a praznina sve dublja. Ali molim vas pustite me da vjerujem u naš ponovni susret negdje gore u Svemiru, pustite me da vjerujem kako je on tu uz mene, pustite me da vjerujem kako me čuva i neće dopustiti da klonem. U ime ljubavi koja ostaje zauvijek u mom srcu, još jednom hvala ti što si me čekao da se oprostimo i hvala što si moj štit u ovom ponekad okrutnom okruženju - rekla je Zalepugin.

