Tiho Orlić za 24sata otkrio zašto svoj privatni život drži u tajnosti

Nedavno je proslavio 48. rođendan, a na glazbenoj sceni, Tiho Orlić, prisutan je od devedesetih, kada je započeo suradnju s Markom Perkovićem Thompsonom (58), kojemu je isprva bio prateći vokal i basist. Kasnije je snimio niz Thompsonovih uspješnica, a zajedno imaju i duet 'Stari se'.

- Bude mi čudno da sam već toliko dugo vremena na sceni jer nemam takav dojam protoka vremena. Još uvijek se osjećam kao da mi je 21, ali ne da nije, nego odavno nije - govori nam kroz smijeh.

Tiho Orlić nastupio na svoj rođendan na 13. Hrvatskoj noći u Frankfurtu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Osim što je pjevač, bavi se produciranjem, radi kao aranžer te ima i svoj bend, s kojim radi 'punom parom'. Njihovi koncerti ne uključuju svirke u klubovima, feštama i na svadbama. Posvećeni su isključivo, kaže nam, velikim stvarima.

- U tome uživamo, ako mi ne uživamo neće nitko. Za Božić bit ću bliže Splitu, odnosno kući. Za Advent sviramo u Sinju i u Omišu. Početkom prosinca sviramo u Varaždinu na humanitarnom malonogometnom turniru 'Sveti Nikola' i to me strašno veseli - priznaje Orlić, a sljedeće godine on i bend planiraju nastupe u Australiji u kojoj će obići četiri grada.

Tiho Orlić nastupio na svoj rođendan na 13. Hrvatskoj noći u Frankfurtu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na svakom nastupu daje 100% sebe jer, kaže, voli svoj posao.

- Svirali mi za jednog čovjeka ili za 100.000 ljudi, dajem maksimalno sebe i to ljudi osjete i vide. Moj bend i ja dajemo se do kraja i publika nam to vraća - govori nam.

Glazbenik je nedavno nastupao u Frankfurtu na 'Hrvatskoj noći', čiji je program trajao deset sati. Ovo mu nije bilo prvi put da pjeva na ovom glazbenom spektaklu. Prvi put nastupao je s bendom 2017. godine, a godinu kasnije bio je gost bez benda, Mati Buliću i Crvenoj jabuci.

- Pjevam po cijeloj Hrvatskoj i svijetu. Sad sam u Gospiću ili u New Yorku i svugdje je isto i ne dijelim taj osjećaj domoljublja, ali svugdje se osjeti. Sigurno ima neko mjesto gdje su ljudi dalje od svojih domova i ne idu tako često doma pa im možda srce više zatreperi - objašnjava nam glazbenik. Na pozornici Süwag Energie Arene snimio je kadrove novog spota za pjesmu 'Strast'.

Tiho Orlić nastupio na svoj rođendan na 13. Hrvatskoj noći u Frankfurtu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Samozatajni Tiho govori kako i nakon toliko godina na estradi uvijek ima prostora za naučiti neke nove stvari.

- Još sam uvijek u procesu učenja, takvi smo mi koji volimo to što radimo. Ne bavim se samo sviranjem, nego i produciranjem i opremom, tehnikom, studijom, terenskim radom druge vrste. Stalno sam u fazama učenja tako da je meni uvijek nešto novo - otkriva nam.

Tiho Orlić nastupio na svoj rođendan na 13. Hrvatskoj noći u Frankfurtu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Svoj život vješto drži podalje od očiju javnosti, no nama otkriva i zašto je to tako.

- Privatnog života nemam. Stalno sam vani, nikad kući. Nekad sam kući samo sat vremena, nekad samo pola sata. To kad bi sažeo morao bih napraviti neku kompilaciju pa da imam što reći - govori nam kroz smijeh, a po pitanju svog emotivnog statusa odlučio je ostati tajanstven.

- Prestar sam da pričam takve stvari, to ostavljam za ove mlađe generacije koje vole istaknuti što su obukli, jeli, tko im je dečko ili cura. Na moje koncerte ne dolaze gledati isključivo mene, već dolaze zbog dobre svirke. Neki ljudi forsiraju neke druge stvari, ja svoj privatni život ne iznosim javno - zaključuje Orlić.