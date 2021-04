U novoj epizodi popularnog realityja 'Keeping Up with the Kardashians' gostovala je miljenica TikToka Addison. Plesačica i pjevačica proslavila se na društvenoj platformi, a isječak prikazuje kako uči Kim (40) popularni ples.

- Ples je jako seksualan, ja bih radije bila slatka - prokomentirala je Kim

POGLEDAJTE VIDEO:

Na početku su se djevojke zagrijavale i rastezale, a zatim je Kim pokušala napraviti špagu.

- Ne mogu se spustiti kao ti, imam grč - rekla je i sjela na pod.

- Ako me itko može naučiti da otplešem dobro, onda je to Addison - dodala je.

- Ti nisi udana, pa možeš tako plesati - rekla je Kim, pa ju je Addison odlučila naučiti 'neviniji' dio plesa. Može se zaključiti kako je epizoda snimana prije nego je pokrenuta brakorazvodna parnica između Kim i Kanyea.

Ubrzo je shvatila kako joj ne ide baš najbolje pa je odlučila sama probati naučiti ples kod kuće. Iako je Kim brzo odustala i priznala da su plesovi 'zastrašujući', sestra Khloe (36) ju je bodrila cijelo vrijeme.

Pjesma 'WAP' američkih reperica Cardi B (28) i Megan Thee Stallion (26) na YouTube-u ima 388 milijuna pregleda, a na TikToku je postala hit kao dio trenda uz koji ide i popularna koreografija. U spotu pjesme je i najmlađa sestra Kylie Jenner u tigrastom uzorku.