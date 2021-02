Zsa Zsa i Hiljson Mandela trenutno rasturaju. Otkako su na ljeto izbacili pjesmu 'Moja ljubav', na YouTubeu su skupili više od 1,3 milijuna pregleda, osvojili su nagradu Cesarica za pjesmu godine po izboru publike, a sad je njihov trap duet postao hit i na TikToku.

TikTokerica Barbi Afrika, jedna od najpopularnijih regionalnih zvijezda, snimila je duet na njihovu pjesmu, kao i brojni drugi tiktokeri, a onda je krenula lavina. Njihovu pjesmu sad obožavaju i milenijalci i generacija Z i svi se snimaju kako pjevaju 'Ova ljubav mi treba, idemo sve do neeeba...'

- Skužila sam da se nešto događa kad sam počela primjećivati komentare ispod pjesme na YouTubeu. Ljudi su počeli masovno pisati; 'Hej, tko je tu s TikToka? Jeste tu zbog TikToka?' i tu sam shvatila da ljudi pjesmu slušaju i tamo. Jako mi to laska, naravno, pogotovo kad se ovako nešto dogodi bez da ja to uopće znam – govori Zsa Zsa. TikTok videa s njihovom pjesmom u pozadini sad već imaju više od milijun pregleda, a više od pet tisuća pratitelja je također snimilo duet na njihov hit, nakon što je to učinila Barbi, članica žirija novog JoomBoos Videostara.

- Iako se sama još nisam navukla na TikTok jer pokušavam dozirati vrijeme na društvenim mrežama, popratila sam što se tamo događa. Pokušala sam i snimiti nekoliko videa, ali mislim da se trenutno ne mogu toliko posvetiti tome da bih snimala svaki dan. Zato mislim da bi se na ovaj show trebali prijaviti ljudi koji su se stvarno spremni potruditi, koji će snimati i objavljivati svaki dan, pratiti trendove... Još neka tajna za uspjeh ondje bi možda bila da si vedre naravi, nasmijan, da uspiješ razveseliti ljude – dodaje Zsa Zsa.

- Meni je jako drago da ljudi na svim platformama uživaju u 'Ovoj ljubavi' i da im se sviđa naša stvar. Baš sam zahvalan na svakoj podršci i kul mi je to. Realno, htjeli mi to priznati ili ne, TikTok je sadašnjost, najpopularnija društvena mreža na svijetu. I super mi je što JoomBoos prati trendove i sve što se događa online. Mislim da im za Videostar show trebaju ljudi koji onako iskreno i neometano uživaju u tim plesovima i TikTok skečevima i oni koji se u tome pronalaze, bez da su slijepo koncentrirani na lajkove i pregleda – smatra Hiljson, koji je bio mentor u zadnjoj sezoni JoomBoosova showa 'Rap Camp'. Show je skupio više od 1,5 milijuna pregleda, iznjedrio novu rap zvijezdu, mladog Karla Kreša koji već snima i YouTube videa i pjesme, a sad JoomBoos traži novu zvijezdu – ali za TikTok.

Prijave na Videostar su krenule i otvorene su do 12. ožujka. Svi koji se žele boriti za titulu TikTok zvijezde i osvojiti vrijedne nagrade koje uključuju ugovor u vrijednosti 100.000 kuna, 20.000 kuna na potrošačkoj kartici, cool smartphone, TikTok statuu te putovanje na roadtrip po Hrvatskoj s najvećim JoomBoos influencerima, neka se prijave što prije. Prijave šaljite na službenu web stranicu: videostar.joomboos.hr i 'zapalite' internet. P.S., tu su nagrade i za dvoje najkreativnijih sretnika po izboru voditelja – svakome od njih adidas dijeli jedan par precool tenisica! Prijavi se i ispričaj svoju TikTok priču!

