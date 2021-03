Taylor Swift jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih mladih pjevačica u Americi trenutno. No, njoj je oduvijek više od same glazbe važna njezina veza s obožavateljima. Tako je nedavno jedna tiktokerica ispričala nevjerojatnu gestu koju je Taylor za nju učinila i njezin je TikTok video postao viralni hit. Jennifer Champion uključila se u TikTok trend u kojem tiktokeri govore o pozitivnim iskustvima s celebovima. Njezino iskustvo s Taylor bilo je takvo da joj ju je pjevačica ustvari preporučila na njezin posao iz snova.

- Zadnji put sam Taylor vidjela 2015. na njezinoj turneji. Imala sam nevjerojatnu sreću da sam je čak i upoznala i družila se s njom u backstageu nakon nastupa. Pričale smo, a ona me pitala što se trenutno događa u mom životu. U tom sam se periodu borila za poziciju na svom poslu iz snova pa me pitala može li mi ona nekako pomoći na putu da ga dobijem. Ja sam se našalila da bi mogla nazvati budućeg poslodavca i preporučiti me, s obzirom na to da je posao bio u glazbenoj industriji, a ja već dugo sama vodim website o njoj. Ona je ozbiljno pristala, uzeli su sve podatke i obećala je da će ih nazvati i preporučiti me za taj posao. Dva dana kasnije su me zvali iz te firme i dobila sam posao. Prvi dan na poslu prišao mi je poslodavac i rekao: 'Aha, ti si ona cura koju Taylor jako voli'! Wow... Sada radim na ovom poslu već više od pet godina i presretna sam, zahvaljujući njoj, ispričala je Jennifer.

Taj njezin video trenutno ima oko 40 tisuća pregleda, a ona je u međuvremenu dobila i pokojeg novog pratitelja na TikToku. A ovakvi viralni uspjesi mogući su i u Hrvatskoj te cijeloj regiji, što dokazuju brojne zvijezde.

