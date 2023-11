Timothee Chalamet otkrio kako se pripremao za ulogu Wonke

Mlada zvijezda Chalamet, koji se proslavio ulogama u filmu "Dune i "Call Me by Your Name" (U nas preveden kao "Skrivena ljubav") igra mlađu verziju vlasnika tvornice čokolade.

- Bilo je to izazovno jer riječ je o obožavanom liku, a ljudi su vrlo zaštitnički nastrojeni prema likovima koje vole i opet skeptični su prema holivudskim remakeovima. Ali mislim da smo napravili sjajan posao. Jako sam sretan s ovim filmom - rekao je Chalamet za Reuters na svjetskoj premijeri "Wonke" u londonskom Royal Festival Hallu.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA

Chalameta (28) je podučavao Eric Vetro, izvrstan učitelj pjevanja koji podučava poznata pjevačka imena kao što su Ariana Grande, John Legend i Katy Perry.

- Bilo je jako puno vježbanja, jako puno poduke pjevanja s Ericom Vetrom u Los Angelesu, mnogo posla - u pripremi za muzičke brojeve u filmu, priznao je Chalamet.

Foto: screenshot/Youtube

U filmu, nastalom prema romanu britanskog pisca Roalda Dahla, "Wonka" se vraća u fikcionalni grad pošto je nekoliko godina proveo na moru. Grad je dom vrhunskih svjetskih proizvođača čokolade pa se i Wonka nada otvoriti vlastitu trgovinu.

U nastojanju da ispuni svoj san i dok se bori protiv moćnog čokoladnog kartela, sprijatelji se s djevojčicom siročetom, neobičnim malim stvorenjem narančaste kože i zelene kose - koja se zove Oompa Loompa, a glumi je Hugh Grant.

Foto: screenshot/Youtube

- Jako je mnogo nepoznanica u romanu Roalda Dahla o tome što je Willy radio prije nego što je otvorio tvornicu čokolade, pa smo mislili ako pođemo od tih tragova učinit ćemo nešto čime bi se (autor romana) Roald Dahl ponosio - rekao je Simon Farnaby, koji je pisao scenarij zajedno s redateljem Paulom Kingom

Wonka će se u cijelom svijetu početi prikazivati u prosincu.