Timovi su iznenadili Marselu za rođendan unatoč trzavicama: 'Više ništa nije isto kao prije'

Svaka čast svima koji su sudjelovali u tome da me iznenade i hvala im puno. Stvarno su se ljudi potrudili, dobila sam tortu i balone i dugu i porukice i poklon. Sve sam dobila, kao da sam u vanjskom svijetu tako da mi je to nadomjestilo to što bih dobila doma od svojih. Rekla je to kandidatkinja Marsela Karamatić, koja je u novoj epizodi 'Života na vagi' proslavila 28. rođendan.

Nina je Marseli odlučila organizirati proslavu. Silvija joj je napravila zdravu tortu, a crveni i plavi tim naposljetku su zajedno puhali balone. Iako su plavci slučajno doznali za proslavu jer i dalje timovi nisu u dobrim odnosima.

Foto: RTL/Screenshot

- Jednostavno nije mogla pokazati emocije zato što je zabrinuta za okolinu i za negativne utjecaje na nju. Nije si dopustila da bude sretna kada bi trebala biti sretna, kada je njezin dan - primijetio je Goran. Dajana je zaključila kako ništa nije kao prije...