Tina i Tiago nakon 'Braka' za 24 sata: 'Gdje ćemo živjeti? E za to pitanje je odgovoran muškarac'

Tina Blašković i Tiago Coutinho Nunes odmah na početku showa 'Brak na prvu' su kliknuli. Ubrzo su počeli razvijati svoju intimnu vezu, a u posljednjoj epizodi razmijenili su zavjete. Iako su i oni imali trzavica priznali su da vide zajedničku budućnost. Razgovarali smo s parom, a oni su nam otkrili žale li zbog nekih izjava ili ponašanja, tko im je bio najbolji, a tko najgori kandidat u eksperimentu.

Kako izgleda vaša veza nakon showa?

TINA: Sve ćete doznati u sljedećim epizodama 'Braka na prvu'.

TIAGO: Još uvijek pokušavamo sve shvatiti kako bismo vidjeli koji će biti sljedeći koraci.

Foto: Instagram

Jeste li se dogovorili oko mjesta gdje ćete živjeti?

TINA: Nismo još. Ja imam svoj stan u Kopru, ali tu nikog ne ugošćujem, mislim da je uvijek za pitanje 'gdje ćemo živjeti' odgovoran muškarac. Bila sam spremna privremeno biti u Zagrebu, no Tiago nije imao mogućnosti za to. Još istražujemo.

Foto: Privatni album

Je li vam žao zbog nekih izjava ili ponašanja?

TINA: Jako sam ponosna na sve svoje izjave i stavove za koje sam se zauzimala. Pri kraju showa nisam se miješala u tuđe probleme jer sam i sama puno prošla u svom braku za koji su rijetki imali išta lijepo reći. Ne bih ništa promijenila.

TIAGO: Jedino za čim žalim je kad sam na prvoj večeri iznenada pokrenuo jednu temu protiv Alena, ali prema savjetu drugih. Odmah sam mu se ispričao jer je sjajan momak (još uvijek je moj prijatelj nakon što je napustio emisiju). Nakon toga počeo sam manje slušati druge ljude. Pozitivna je stvar što se to dogodilo na samom početku showa pa sam neke stvari mogao shvatiti ranije.

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

Koje ste lekcije naučili u showu?

TINA: Prerano mi je odgovoriti na to jer se show još prikazuje i puno je tu burnih osjećaja. Kad sve prođe, imat ću jasniji feedback na lekcije iz showa.

TIAGO: Mnoge su lekcije naučene u emisiji. O sebi, ali i životu općenito. Ako bih trebao opisati neke od tih lekcija, to bi bilo vjerovati više svojim instinktima i ne bojati se stvarati neprijatelje iznoseći svoja mišljenja, jer na kraju krajeva, ne možeš zadovoljiti sve i biti dobar sa svima cijelo vrijeme.

Foto: Privatni album

Jesu li vas iznenadile izjave drugih kandidata o vama?

TINA: Jako su me iznenadile izjave kandidata koji me nisu poznavali ni pet minuta, a imali su puno reći o meni dok su se drugi smijuckali i ružno pričali o meni na izjavama. No to više govori o njima nego o meni.

TIAGO: Ponekad, da. Ali razumijem erupciju emocija tamo pa nisam to shvatio osobno, a također znam da svi natjecatelji tamo znaju tko sam, pa to nije velika stvar.

Foto: RTL

Koji kandidat u ovoj sezoni vam je bio najgori, a koji najbolji?

TINA: Najbolji kandidat ove sezone je Josip Krolo. Toliko su ga svi komentirali i unutra i online, a jedini se zauzeo za jako bitan stav u showu - komentirati žensko tijelo na bilo kakav način, što smo u showu vidjeli od raznih muškaraca, džentlmen ne radi. Jasno i glasno. Često se kritizira fizički aspekt žene, što uvijek rade muškarci koji nemaju samopouzdanje. Muškarci, pogledajte se, a potom se zapitajte i što zaista možete pružiti ženama da bi se mogli tako ponašati. Ponižavanje žena, pa bilo to i u zezanciji, još uvijek je ponižavanje žena. Nije smiješno i nikad neće biti smiješno.

TIAGO: Moram spomenuti Anu jer mislim da nije bila previše svoja i nesvjesno je bila vođena mišljenjima drugih kandidata o njoj.

Mogu li odabrati dvoje za najbolje?! Zaista sam volio Tamaru i Filipa! Takve sjajne duše. Takvi sjajni ljudi... Uvijek je lagano i zabavno s njima, a kad smo razgovarali o ozbiljnim temama, također su se pokazali vrlo zrelima, pa je uvijek bilo ugodno biti u njihovu društvu.

Foto: Privatni album

Kakav je osjećaj kada odjednom imate toliko medijske pažnje? Je li vam smetalo?

TINA: Medijska pažnja je nuspojava surađivanja u ovakvom showu i bila sam spremna na to.

TIAGO: Ne baš. Kako sam u nekim razdobljima svog života radio u kazalištu/mjuziklima, to vam stvarno daje osjećaj prepoznatljivosti među ljudima koje ne poznajete. Usto sam ekstrovert, pa to nije nešto što mi smeta. Zapravo mi je drago što me stariji ljudi često pohvale kad me sretnu na ulici, to je za mene sjajan znak.

Foto: Instagram