Tinu Turner život nije mazio: 'U noći vlastitog vjenčanja morala sam uživo gledati sex show...'

Pjevačica Tina Turner preminula je u srijedu u 84. godini, a tužnu vijest potvrdio je njen predstavnik. Tina je bila poznata po svojim hitovima kao što su 'The Best', 'Proud Mary', 'What's Love Got to Do with it' i drugima. Prije svoje uspješne solo karijere, Tina je stvarala hitove sa svojim bivšim suprugom Ikeom Turnerom, s kojim se vjenčala 1962. godine. Svojedobno je Tina opisala svoju prvu bračnu noć s Ikeom, a nije štedjela na riječima.

Tako je jednom prilikom za Mail on Sunday rekla:

- Pogodite gdje me je odveo. U kupleraj! Moje prve bračne noći.

Njena je karijera započela s njim, ali s njim je u braku prolazila kroz pravi pakao. Na dan njihovog vjenčanja Tina je imala 22 godine, a Ike 29. Vjenčali su se pet godina nakon što su prvi put nastupali zajedno s njegovim bendom Kings of Rhythm. Nakon nekog vremena su ušli u vezu, a on ju je ubrzo i zaprosio. Tina je pristala jer ju je oduvijek bilo strah Ikea koji se u to doba borio s ovisnošću o kokainu, a bio je i nasilan - napadao ju je s čim je stigao.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Ike je odlučio da će se njih dvoje vjenčati u Tijuani, mjestu gdje su se mladi odlazili vjenčati brzo i jednostavno, ali na isto mjesto gdje su mornari odlazili tulumariti s prostitutkama.

- U malom prljavom uredu čovjek mi je dodao neke papire preko stola kako bih ih potpisala. I to je bilo to... Nitko nije rekao: 'Možete poljubiti mladu.' Nikakve zdravice, čestitke, da ne govorim o onom da sretno živimo - rekla je svojedobno. Tada je opisala i trenutak kada ju je Ike odveo u bordel gdje je u svojoj prvoj bračnoj noći uživo, kako je ona govorila, morala gledati sex show.

Foto: Allmoviephoto

- Sjedila sam tamo u tom prljavom mjestu i kutkom oka gledala Ika, čudila se: 'Da li on zbilja to čini? Kako može?' Bilo je to tako ružno. Muškarac koji je sudjelovao u tome (u tom seksu na bini) bio je neprivlačan i naizgled impotentan. A djevojka... Recimo da ono što se moglo vidjeti da je bilo više ginekološko nego što je bilo erotsko. Cijelo vrijeme sam bila jadna, na rubu suza, ali nije bilo bijega. Nismo odlazili dok Ike nije bio spreman, a on se dobro zabavljao - ispričala je tada. Nakon što ju je odveo na to mjesto vratili su se u Los Angeles, a Tina je samu sebe uvjerila da je sretna u braku. U svojoj se okolini hvalila time što ju je Ike odveo na vjenčanje u Tijuanu, a u pozadini je sve zapravo bilo drugačije.

Foto: Profimedia

Tina je o svom braku pričala i u biografiji 'Ja, Tina', gdje ga je opisivala kao nasilnog čovjeka i teškog ovisnika koji je bio nesposoban za brigu o obitelji. Knjigu je napisala kad je imala 46 godina. Ipak, ni tada nije otkrila sve što se zaista događalo u njenom braku.