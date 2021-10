Pjevačica Tina Turner (81) prodala je prava na svoj glazbeni katalog, uključujući hitove poput 'The Best' i 'Nutbush City Limits', izdavačkoj kući BMG.

Prema dogovoru, BMG stječe prava na Tinino ime i imidž za buduće sponzorske i trgovačke poslove. Iako tvrtka nije potvrdila koliko je platila prava, izvori iz industrije procjenjuju da se radi o iznosu od 50 milijuna dolara (oko 325 milijuna kuna), piše BBC.

- Čast nam je preuzeti posao upravljanja glazbenim i komercijalnim interesima Tine Turner. To je odgovornost koju shvaćamo ozbiljno i marljivo ćemo je provoditi. Ona je uistinu i jednostavno, najbolja - rekao je direktor BMG-a Hartwig Masuch, te najavio da će Tinin rad predstaviti novoj publici na streaming platformama i društvenim mrežama.

- Kao i svaki umjetnik, zaštitu svog životnog djela i svoje glazbene baštine shvaćam osobno. Uvjerena sam da je s BMG-om i Warner Musicom moj rad u profesionalnim i pouzdanim rukama - rekla je Turner u priopćenju.

Tina je jedna od najprepoznatljivijih i najenergičnijih zvijezda u povijesti pop glazbe. S 18 godina se pridružila bendu Ikea Turnera kao prateći vokal. Za dvije godine je postala zvijezda benda, a dvojac Ike & Tina proslavio se hitovima poput 'A Fool In Love', 'River Deep', 'Mountain High' te 'Nutbush City Limits'.

Ike i Tina vjenčali su se 1962., a njihov burni odnos obilježilo je Ikeovo nasilničko ponašanje. 70-tih je Tina podnijela zahtjev za razvodom te je njezina solo karijera ubrzo zasjenila suradnju s bivšim mužem.

Neki od njezinih najvećih samostalnih hitova su 'Private Dancer', 'What Love Got To Do With It', 'The Best' te 'Steamy Windows'.

Osvojila je 12 nagrada Grammy, a sa scene se povukla 2009. godine. Zahvaljujući dokumentarcu HBO dokumentarcu 'Tina', koji je izašao ove godine, s njezinim su se radom upoznale i mlađe generacije.