Tina Turner se okušala u glumi, prisjetio je se i redatelj 'Mad Maxa': 'Uopće nije bila diva'

Tinu Turner svi će pamtiti kao pjevačicu, koja je tijekom svoje karijere stvorila brojne svjetske hitove. Ipak, Tina se nekoliko puta okušala i u glumi, a njena najpoznatija uloga je u filmu 'Pobješnjeli Max 3: Thunderdome'. Od Tine se oprostio i redatelj filma George Miller, koji je podijelio neke od najljepših sjećanja sa snimanja filma.

- Kada je netko tolika životna sila ne očekujete da će otići. Naravno, događa se svima, ali Tina je zaista bila nešto drugačije - započeo je.

- Kada smo napravili 'Mad Max', znao sam njenu glazbu kao i svi ostali, ali me kod nje privukla osobnost - pogotovo za njenu ulogu. Znao sam odakle je došla njena glazba, njena moć. U ovoj 'Mad Max' pustoši tko god preživi i postane dominantna sila mora preživjeti brojne situacije koje bi inače umanjile osobu. Svaki put kad smo pričali o teti Entity, tijekom pisanja, govorili bi: 'Netko kao Tina Turner'. Ona je bila jedina osoba koje smo se mogli sjetiti. Bila je i jedina osoba koju smo ikad pitali.

- Bila je suprotnost od dive. Imao sam privilegiju raditi s njom i vidjeti što ju čini nevjerojatnom. Bila je oštra, mentalno. Bila je svjesna dinamike u svakoj situaciji. Bila je vrlo smiješna i razigrana, voljela se smijati. Bila je osoba s nevjerojatnom suštinom. To nije bilo samo na površini. Mislim da se to stvara kod nekog tko je toliko prošao u ranijim godinama života te da to iskoriste na način da postanu nevjerojatno mudri. Nastupala je većinu svog života, na različite načine. Rijetko kad netko može proći kroz taj proces i ostati gotovo netaknuta pa čak i narasti što se tiče stasa. Mislim da je taj stas imala od rođenja. Jednom sam ju vidio na rođendanskoj proslavi, Mick Jagger i ostali su se okupili oko nje i ponašali se kao da su u prisutnosti kraljevske osobe. Primjećujem i kako ljudi danas pričaju o njoj, koliko je bila utjecajna. Svi su učili od nje - nastavio je pa dodao:

- Ja sam učio od nje. Kad smo radili zajedno primijetio sam i da je ona učila o glumi. Ali i ja sam učio od nje, prije sve, kako naporno raditi. Kao drugo, kako inspirirati ljude oko sebe da rade zajedno u postizanju istog cilja. Mislim da je i ona to znala, jednom mi je rekla: 'Naučio bi puno da dođeš s nama na turneju na tjedan ili dva'. Bio sam u iskušenju napraviti to, ali sam morao završiti film. Uvijek sam žalio što nisam otišao s njom. Jednom prilikom sam ju vidio u 'backstageu' nakon koncerta gdje je jedan od članova njenog benda imao problema. Imao je osobnu krizu i razmišljao o tome da završi svoju karijeru. Ušao je unutra kako bi pričao s njom, a ja sam rekao da ću napustiti sobu. Ona je rekla 'ne' i poručila mi da ju poslušam. Gledao sam kako priča s njim. Razumjela je njegove probleme, bila je čvrsta i nagovorila ga da ostane. Bio sam oduševljen njenim ponašanjem, s jedne strane njenom čvrstoćom, a s druge s njenom ljubaznošću. Onda sam ju gledao dok je to isto radila s braćom Jackson. Tad sam shvatio da je to napravila za sve.

Producent je ispričao i jednu zanimljivu priču o Tini, koja se dogodila na brodu. Tina je većinu večeri provela uz njegovu kćer i igrala se s njom, a toliko im je bilo zabavno da djevojčica nije htjela ići spavati.

- Priča koja mi se urezala u pamćenje se dogodila 1988. U Sydneyu su puštali vatromete, a Tina je nabavila brod i pozvala brojne ljude da dođu na njega. Moja dvogodišnja kći je išla sa mnom i Tina se igrala s njom. Kako se noć odmicala, morali smo odvesti moju kćer na spavanje, ali ona nije htjela ići. Ponavljala je: 'Želim se igrati s Tinom Turner'. Odveli smo ju nazad. Tina je bila sretna što se nastavila igrati s njom - otkrio je George.

Za kraj je rekao kako osjeća gubitak jer je njena prisutnost bila vrlo moćna, a sad je odjednom nema.