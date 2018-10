Tina Vukov nakon Luke Rajića ljubi natjecatelja 'The Voicea'

Pjevačica Tina Vukov (29) ima novog dečka, glazbenika makedonskog podrijetla Bojana Aleksovskog (25) koji trenutno živi i radi u Rijeci odakle je Tina, piše Showbuzz.hr. Nakon ljubavne drame s poduzetnikom Lukom Rajićem (54), koji je od nje stariji čak 25 godina, Vukov se oporavila od tajne veze koja je trajala nekoliko mjeseci.

hey gurl Objavu dijeli Tina Vukov (@tina_vukov) Ruj 24, 2018 u 4:12 PDT

Tina i Bojan zajedno su bili na modnoj manifestaciji Extravagant Gala u Rijeci, no malo tko je mislio da su u vezi jer nisu previše pokazivali intimnost u javnosti. Bojan je nastupio u showu 'The Voice' prije tri godine.

Tada se prvi put okušao u pjevanju, a možda će novi par na uskoro iznenaditi jednim glazbenim duetom. Tina se, navodno, planira vratiti na glazbenu scenu, nakon što je njezina karijera bila na vrhuncu te je odjednom nestala.

Foto: Tomislav Miletić/Nel Pavletic/PIXSELL

Nije aktivna ni na društvenim mrežama. Ponekad zna objaviti video na kojemu pjeva 'za svoju dušu'. Tina se prvi put pojavila na sceni kad joj je bilo samo 16. godina, a tada su svi hvalili njezin glas i talent. Veliki Arsen Dedić joj je jednom prilikom ponudio i suradnju, pa su on i Tina snimili duet 'Vraćam se'. Pažnju je na sebe privukla kad se proširila vijest o njezinoj vezi s Rajićem. Njihova veza nije potrajala dugo. Prekinuli su prije tri godine.

Objavu dijeli Tina Vukov (@tina_vukov) Lip 24, 2018 u 9:01 PDT

- Luka Rajić je letio avionom u ratnoj zoni bez pardona samo da dođe i da me vidi. To je ljubav sigurno. Luka kad voli - voli. Vjerujte mi, ne skriva se po ćoškovima. Ja bih rekla - kada će se Luka Rajić zaljubiti, da ćete to svi znati i da ga nećete trebati po skrivećki dočekivati - rekla je svojedobno Borna Rajić, Lukina bivša supruga s kojom ima sinove Luku, Bornu i Frana.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

