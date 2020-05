Tina Walme: 'Ucjenjivali su me i tražili da uplatim 600 dolara' Na prvi april sam shvatila da mi je netko hakirao profil, a tamo su moji videi, fotografije s nastupa, turneja, proba. To me dosta pogodilo. Ovo je najgore vrijeme kada ti se to može dogoditi, rekla je plesačica