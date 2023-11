Tino je u 'Večeri za 5' dobio 27 bodova, gledatelji razočarani: 'Sve pojeli, a ocjene nikakve'

Poduzetnik Tino Prosenik otvorio je prvi dan ovotjedne 'Večere za 5' i svojim gostima spremio vegansku večeru. Za svoj je obrok dobio 27 godina, a konkurenti su za atmosferu na večeri imali samo riječi hvale. Za hranu, s druge strane, baš i nisu.

Gledatelji se pak nisu složili s niskim ocjenama.

Foto: RTL

- Kandidati užas jedan, tako dobra večera a ocjene katastrofa - ljutito je napisala gledateljica.

- Najgora je ispala ova starija žena. Dala je najlošiju ocjenu, a prva ispraznila tanjure (ok, osim deserta)...domaćin je bas simpatičan, možda malo brbljav, ali bolje i to nego da šuti. Baš me zanimaju večere ovih ostalih kandidata kad su tako kritični - pisala je druga.

Foto: RTL

- Sramota od ekipe, na početku tjedna kao da su se dogovorili, šteta, meni je bilo predobro - komentirala je treća.

- Sve su pojeli, a ocjene male - složilo se još nekoliko gledatelja.

- Domaćin baš za 10, veseo, kulturan, svj. putnik, potrudio se oko večere, ali niske ocjene su već matematičke radnje - misli gledateljica.