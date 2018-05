Tisno 'tjera' 20.000 Britanaca: A trošili su po 100 € dnevno...

Iako smo jako sretni u Tisnom i još imamo ugovor s Hostinom, vlasnicima lokacije, ovo će biti naša zadnja godina održavanja festivala elektroničke glazbe, kaže Nick Cologan, vlasnik The Garden Festivala.

Glazbeni festivali su u proteklih šest godina dovodili između 10 i 20 tisuća britanskih turista koji su preporodili turizam u Tisnom. Svi smještajni kapaciteti bili su popunjeni cijelo ljeto po višestruko većim cijenama nego u susjednim mjestima. Na sve strane su se otvarali restorani, a taksisti iz cijele Hrvatske ovdje su se “tukli” za putnike.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

I dok se punio općinski proračun, a ugostitelji investirali, sve je puklo zbog Vortexa, montažnog kafića prilijepljenog uz ogradu The Garden Resorta. Naime, “nabijao” im je muziku svaki dan od šest ujutro do podneva.

To ne bi bio nikakav problem da festivalski promotori nisu to vrijeme predvidjeli za odmor svojih gostiju. Općinsko vijeće Tisno u ponedjeljak je s osam glasova za i četiri suzdržana odobrilo rad i buku beach bara Vortex, smatrajući da vlasnik Gardena blefira. Baš zato su iz The Gardena rekli kako odluka za napuštanje Tisnog nije bila laka, ali njihov ostanak jednostavno ne bi bio moguć u nastaloj situaciji.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Ovakvo okruženje trajno bi ugrozilo projekt u koji smo zajedno s našim inozemnim partnerima uložili iznimno puno energije i financijskih sredstava. Neprimjereno glasna glazba lokalnog bara ne dopušta ljudima odmor u jutarnjim satima te gosti više ne žele odsjedati na lokaciji - poručio je Colgan.

Ove se godine očekuje do 20.000 posjetitelja iz više od 40 zemalja svijeta koji troše oko 100 eura po danu i ostaju minimalno sedam dana, a ovogodišnji budžet vanjskih promotora je otprilike 1,5 milijuna eura samo za programski dio.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Četiri od šest događaja su rasprodana unaprijed za ovu sezonu pa bi se ovo moglo nazvati i najboljom godinom festivala do sada. Unatoč tome što im je ovo zadnja godina u Tisnom, ne odustaju od Hrvatske. Samo će krenuti u potragu za novom lokacijom za iduću godinu.

- Pokušat ćemo u razgovoru s drugim čelnicima lokalnih samouprava pronaći novu destinaciju za The Garden u Hrvatskoj. Osjećamo odgovornost i žao nam je brojnih mještana koji su nas kontaktirali i proteklih godina investirali u svoje smještajne kapacitete na bazi naših gostiju. Smatramo da je Općinsko vijeće donijelo odluku koja nije promišljena i dugoročno je štetna za lokalno stanovništvo s kojim iznimno dobro surađujemo - u nevjerici govori Colgan.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Izgleda da će ovo ipak biti zadnja godina održavanja festivala u Tisnom kad im novca očito ne manjka.