Ski Beat festival

Tisuće ljudi tulumarilo na dvije tisuće metara nadmorske visine

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Marko Obradović Edge

Hrvatski brendovi BSH i Lollipop po prvi su put ostvarili festivalski projekt u Alpama

Premijerno izdanje Ski Beat Festivala donijelo je potpuno novo iskustvo u Nassfeld i predstavilo Hrvatsku kao zemlju koja uspješno kreira zimske glazbene događaje izvan svojih granica. Na nadmorskoj visini od 1.919 metara, u jednom od najpoznatijih austrijskih skijališta, hrvatski brendovi BSH i Lollipop po prvi su put ostvarili festivalski projekt u Alpama i time otvorili prostor za novi oblik zimskog turizma i zabave.

Više od tisuću posjetitelja iz Hrvatske, regije, Austrije i drugih europskih zemalja tijekom tri posljednja dana uživalo je u konceptu koji spaja skijanje, elektroniku i energiju mladih zaljubljenika u zimski lifestyle.

Organizatori ističu da su već u prvoj godini prepoznali potencijal i želju publike za ovakvim tipom događaja.

- Ski Beat festival je prošao u dobrom ozračju, bila je odlična energija i atmosfera. Svi gosti su na broju i u komadu, što je najbitnije. Hvala svima koji su bili dio prvog Ski Beat Festivala i započinjemo odbrojavanje do sljedećeg. Vidimo se za 361 dan! - poručili su iz Beat Travela, BSH-a i Lollipop-a. Alpski ambijent i odlični uvjeti stvorili su savršenu kulisu za festival koji bi, prema prvim reakcijama, mogao postati tradicija.

Foto: Marko Obradović Edge

Glavne zvijezde Ski Beat Festivala bile su Fiona Kraft i Marko Nastić, koji su predvodili skupinu regionalno i međunarodno priznatih izvođača. Uz njih su nastupili i Elena Mikac, El Maar, Gotz, Felippe, Kylianno, Looka, Mony i Pablo Panda. Marko Nastić je nakon nastupa istaknuo kako Ski Beat Festival donosi upravo ono što je nedostajalo zimskoj sezoni - snažnu glazbenu priču u alpskom okruženju.

Jedna od najatraktivnijih posebnosti festivala bila je party gondola u kojoj DJ pušta glazbu tijekom uspona prema vrhu skijališta. Gosti su strpljivo čekali svoju vožnju jer je upravo gondola postala simbol dobrog raspoloženja i jedinstvenog iskustva koje se rijetko viđa u skijaškim resortima. Ski Beat Festival je privukao posjetitelje iz cijele Hrvatske, ali i goste iz susjednih zemalja te Austrije, koji su s oduševljenjem prihvatili novi koncept.

Foto: Marko Obradović Edge

