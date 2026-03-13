Tisuće studenata ove godine osvaja otok Pag: Svi dolaze na nezaboravni UNIFEST

Još nas samo dva mjeseca dijele od UNIFESTA, festivala koji je promijenio način na koji studenti uče, povezuju se i zabavljaju. Tako otok Pag, od 13. do 17. svibnja ove godine, postaje središte okupljanja studenata cijele Hrvatske kojima će biti ponuđeno ono najbolje od studiranja.

UNIFEST je jedinstveni događaj koji na inovativan način spaja edukaciju, sport, umrežavanje i zabavu te je otvoren svim studentima bez obzira na razinu, vrstu ili mjesto studiranja. Upravo to je cilj samog festivala - povezati hrvatsku akademsku zajednicu te studentima koji posjećuju taj festival, omogućiti platforme za rast, razvoj i povezivanje.

Tijekom nekoliko dana programa sudionike očekuje dinamična kombinacija edukativnih sadržaja, sportskih natjecanja i bogatog zabavnog programa koji UNIFEST čine jednim od najuzbudljivijih studentskih događaja u regiji i šire.

Sportska natjecanja, edukativni paneli i zabavni program

Koncept festivala temelji se na ideji da svaki student može kreirati vlastito festivalsko iskustvo. Program je osmišljen tako da sudionici sami biraju sadržaje koji ih najviše zanimaju - od edukativnih panela i radionica do sportskih aktivnosti i zabavnog programa.

Tijekom pet dana festivala organiziran je bogat sportski program koji uključuje turnire u nogometu, košarci, odbojci na pijesku, tenisu, padelu, šahu i drugim disciplinama. Prijave su otvorene za sva timska i individualna natjecanja, a cilj je kroz sport dodatno potaknuti timski duh, suradnju i druženje među studentima.

Foto: PROMO

Posebnu pažnju ove godine privlači i E-Sport segment, koji okuplja studente željne dokazivanja u popularnim videoigrama poput EA SPORTS FC 26, Gran Turismo 7 i Tekken 8. Sudionike očekuju napeti mečevi, nagrade za njih i njihove ekipe te prilika da predstavljaju svoj fakultet u jednom od najuzbudljivijih digitalnih natjecanja.

Osim sportskog dijela, UNIFEST donosi i edukativne panele te prilike za umrežavanje, gdje studenti mogu upoznati stručnjake iz različitih područja i dobiti uvid u buduće karijerne mogućnosti. Festival pritom zadržava i svoju najprepoznatljiviju dimenziju, opuštenu atmosferu, druženje i zabavu koja stvara nezaboravno studentsko iskustvo.

Vrhunski zabavni program na UNIFEST STAGE-u

Središnje mjesto zabave bit će UNIFEST Stage, veliki festivalski stage na plaži Zrće, gdje će se održavati noćni zabavni program. Ovogodišnji lineup donosi nastupe nekih od najpopularnijih regionalnih izvođača, među kojima su Severina, Nucci i Indira Forza, uz posebne goste i odabrane DJ-eve koji će osigurati atmosferu za pamćenje. Dnevni after beach program održavat će se u klubovima s poznatim potpisom poput Papaye i Nomada.

Foto: PROMO

Kako bi sudionicima boravak na otoku bio što jednostavniji, organiziran je i shuttle prijevoz koji povezuje sve ključne UNIFEST lokacije na otoku Pagu. Studenti će tako moći brzo i jednostavno obilaziti sportske terene, edukativne panele, dnevni i večernji program.

Kako do UNIFEST iskustva

Svi zainteresirani studenti mogu osigurati svoje mjesto na festivalu kupnjom festivalskih paketa i ulaznica putem službene stranice unifest.info, gdje su dostupne sve informacije o programu, smještaju i prijavama te promotivnim kodovima. Organizatori savjetuju da se ulaznice osiguraju na vrijeme, a posjetiteljima garantiraju iskustvo koje nadmašuje klasične dimenzije studiranja.