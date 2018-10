Tito mi je dobacivao kao seljak: Seka Sablić ponovo u Zagrebu

S lakoćom sam unijela svoju energiju u ovu dramu, koje još uvijek imam dovoljno s obzirom za svoje godine, izjavila je srpska glumica Jelisaveta Seka Sablić (76). Seka u studenom s Jugoslavenskim narodnim kazalištem dolazi u zagrebačko kazalište Gavella s predstavom ‘Vrat od stakla’.

Seka u glavnoj ulozi utjelovljuje lik Bogdanke. Radnja prati jednu beogradsku obitelj u kojoj pod istim krovom žive tri generacije te prolaze situacije u kojima plaču od smijeha, a kasnije od tužnih istina.

Foto: Duško Marušić/Pixsell Posljednji put je bila u Zagrebu prije godinu dana kada se prisjetila svojih glumačkih početaka još u šezdesetima. Tada je, kao studentica, glumila pred samim Titom i njegovom suprugom Jovankom u njihovoj sobi.

- Jedan po jedan smo dolazili sa svojim točkama, valjda na metar ispred Tita i Jovanke. Ja sam recitirala, odnosno to je bilo ‘trtiljanje’, neki su pjevali... On me nikad nije impresionirao, nije me bilo strah niti sam imala tremu jer nije ni moja obitelj bila na njegovoj liniji. Ali nikad neću zaboraviti kako je pušio cigaru i dobacivao mi usred moje točke, valjda je mislio da tako sudjeluje. Bilo mi je to strašno, kasnije mi se to događalo po provincijskim kazalištima. Nije me to toliko čudilo, ali da jedan Tito s onim svojim držanjem tako dobacuje - ispričala je tada Seka.