Tjedan mode u Parizu: Kendall blistala u prozirnom, Heidi Klum pokazivala duboki dekolte...

Na početku Tjedna mode u Parizu u ponedjeljak L'Oréal Paris priredio je spektakularni Le Défilé, a modnom pistom prošetale su mnoge slavne ambasadorice brenda. Revija je bila na Place Joffre, uz Eiffelov toranj kao impresivnu kulisu. Među zvijezdama koje su prošetale pistom bile su Kendall Jenner, Heidi Klum, Andie MacDowell, Eva Longoria i Cara Delevingne.

Foto: reuters

Kendall je na pistu izašla u potpuno prozirnoj crnoj haljini, ispod koje je nosila donje rublje. Dramatičan izgled upotpunila je sandalama na visoku petu, a upravo je njezino izdanje bilo među najzapaženijima te večeri.

Pozornost je privukla i Eva Longoria (51), koja je još jedanput pokazala zašto je redovita gošća velikih modnih događanja. Uz nju su pistom prošetale i iskusne manekenke te glumice, poput Heidi Klum i Andie MacDowell. Na pisti su bile i Viola Davis, Jane Fonda, Simone Ashley, Aishwarya Rai te Kristen Bell, kojoj je ovo bio prvi nastup na L'Oréalovoj reviji nakon što je postala ambasadorica tog brenda.

Foto: reuters

Bell je uoči revije govorila o važnosti samopouzdanja i prihvaćanja sebe, istaknuvši da želi svojim kćerima pokazati kako vlastitu vrijednost ne trebaju mjeriti tuđim očekivanjima.

- Želim im pokazati svoje potpuno, autentično ja - rekla je glumica.

Poseban trenutak večeri pripao je Céline Dion, koja je iznenadila publiku izlaskom na pistu, a potom zatvorila događanje izvedbom hita “I’m Alive”. Pjevačica je nastupila u spektakularnoj crnoj haljini modne kuće Schiaparelli.