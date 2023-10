Preskakivanje užeta na drugoj razini, Miroslav raspametio žiri: 'Nevjerojatnu energiju imaš'

U potrazi za novim 'Supertalentom' su i ove godine Maja Šuput Tatarinov, Martina Tomčić, Davor Bilman i Fabijan Pavao Medvešek, a u ulozi voditelja ponovno gledamo Igora Mešina i Franu Ridjana.

Počinje još jedna epizoda u kojoj će na pozornicu stići zanimljivi kandidati, bit će suza, smijeha, a neki će i ponovo šokirati dobro poznatu četvorku.

Foto: NOVA TV

Pregršt emocija u studiju izazvali su mali heroji – učenici Osnovne škole Novska. Potpuno su bili oduševljeni kad ih je u školi posjetio Davor Bilman i pozvao na 'Supertalent'.

Foto: Nova TV

Željeli su svima pokazati koliko mogu uspjeti, a ne samo da su ostvarili svoju želju nego su snažnom porukom rasplakali sve u studiju.

Učenici s poteškoćama u razvoju predstavom sa sjenama ispričali su svoju životnu priču, rastopili srca gledatelja i sve prisutne ostavili u suzama.

- Svi će pomisliti da želim biti heroj, ali ja samo želim biti vidljiv - čuo se glas u pozadini tijekom izvedbe.

- Nisi mogao bolju točku izabrati - u suzama je Maja poručila Davoru na kraju njihovog nastupa.

Foto: Nova TV

- Drago mi je što sam vas imao prilike pozvati. Svaki od vas je sve, samo ne običan - poručio im je Davor, a žiri, koji je zbog količine emocija ovoga puta bio skroman na riječima, bez razmišljanja je učenike s pozornice otpratio s četiri prolazna glasa.

Foto: Nova TV

- Mi smo pobjednici - rekao je jedan od učenika na kraju.

Svojom osobnošću i originalnom skladbom Hrvoj Fras osvojio je simpatije žirija i gledatelja kroz glazbenu točku u kojoj je maštovito spojio sviranje na usnoj harmonici i beatbox.

Foto: Nova Tv

- Izgubio sam 'e' negdje - našalio se kandidat na početku audicije te im rekao da ga u Austriji gdje trenutno živi i radi zovu 'Robi'.

- Srce mi hoće iskočiti van - dodao je i priznao da ga je uhvatila trema, ali izvedbom je ipak oduševio sve.

Foto: Nova TV

Simpatični Hrvoj dobio je komplimente od žirija.

- Ti si uzeo usnu harmoniku ubacio neki svoj beat i ispalo je izvrsno. Čestitam - rekao mu je Fabijan.

- Toliko si simpatičan, ja bi voljela da prođeš dalje i da ti naša produkcija osigura neku matricu - dodala je Martina.

- Sve si spojio, instrument, vještinu i osobnost, mislim da je to sasvim dovoljno - poručio mu je Fabijan, a jednoglasnom odlukom žirija Hrvoj je prošao dalje.

Kreativna i povučena Zagrepčanka Paula Šolc (23) dugo godina bavila se hip-hopom, ali zaljubila se u zračne akrobacije i pred žirijem se predstavila sa plesom na svili.

Foto: Nova TV

Spretnim pokretima u zraku fascinirala je žiri, a pritom nitko nije ni primijetio njezin strah od visine, pa je jednoglasnom odlukom prošla u sljedeći krug natjecanja.

Foto: Nova TV

Paula im je nakon nastupa rekla da nije zadovoljna i da je pogriješila, a Bilman joj je poručio da nikada ne smije reći da nije bila dovoljna.

- Da sam se pripremala godinu dana za ovaj nastup ne bi bila spremna. Ta nesigurnost prolazi iz toga što mi tata nikada nije bio uz mene - pojasnila je Paula koja je rekla da joj je mama najveća inspiracija.

- Bilo joj je teško sigurno odgajati me sama i podržavala me u svemu i još uvijek to radi - otkrila je pred kamerama i dodala da se čak boji visine i mraka, ali je našla način da prebodri taj strah plešući na svili.

Foto: Nova TV

- Hvala ti što osim što radiš na pobjeđivanju svog straha si nas dojmila sa svojim pokretima. Nisam još nikada vidjela ovakav senzibilitet kod nekoga - priznala joj je Martina.

- Super mi je kako si gradirala svoj nastup, neustrašiva si, prekrasna si. Ovo je bila jedna od točaka koje baš bi sjedila i doma pred televizorom gledala s oduševljenjem - istaknula je Maja, a s četiri 'da' od žirija si je Paula osigurala prolazak dalje u 'Supertalentu'.

Vokalnim sposobnostima mlada Slovenka Kira Štruc Jurički očarala je žiri.

Foto: Nova TV

- Ne volim nastupati jer imam uvijek veliku tremu, a roditelji mi uvijek kažu da se ne brinem - dodala je prije audicije i rekla kako nikada nije imala hrabrosti za prijaviti se.

Iz sramežljive djevojke koja se pojavila na pozornici u trenutku se pretvorila u odraslu pjevačicu koja je uz četiri 'da' prošla u daljnje natjecanje.

- Nevjerojatno. Upravo smo gledali jednu djevojku koja pjeva i drugu koja je stigla sramežljivo pred nas - poručio joj je Fabijan.

- Toliko si divna, očarala si nas svojim glasom i sigurna sam da ćeš bit pravo savršenstvo, samo se opusti - rekla joj je Maja.

Foto: Nova Tv

- Samo ću ti reći vjeruj u sebe, vjeruj u svoj glas jer apsolutno to radiš maestralno - poručio joj je Fabijan, dok je Martina dodala da ima glas puno ljepši od Adele, čiju je pjesmu odabrala za audicijski nastup.

Natprosječno fleksibilnim pokretima Liberty Barros fascinirala je gledatelje, a njezin talent posebno se svidio Fabijanu koji ju je nagradio zlatnom ulaznicom za polufinale.

Foto: Nova Tv

- Toliko si vješta, špagu si odradila kao od šale, preludo je - oduševljeno je izjavio Fabijan.

Foto: Nova TV

Liberty je kao mala imala velikih problema s disanjem, a liječnici nisu znali točnu dijagnozu. Ples joj je pomogao u kontroli disanja i malo po malo počela se baviti fleksibilnim pokretima, pa je sada krasi nadimak najfleksibilnije djevojčice.

Foto: Nova TV

- Ti si najslađa djevojčica s najodvratnijom točkom koju sam ikad vidjela – no to je kompliment - poručila je Martina koju je Liberty oduševila svojim teatralnim nastupom prepunim specijalnih efekata.

- Ovo je potpuno ludo - rekla je Maja.

Foto: Nova TV

Inače, mlada Britanka je poznata u svijetu i sve je sama sebe naučila. Drži i Guinnessov rekord za najfleksibilniju osobu na svijetu.

- Moj tata je legendaran tip koji me u svemu podržava i smišlja mi nastupe - rekla je Liberty, a tijekom glasanja kada je došao red na Fabijana pritisnuo je zlatni gumb.

Foto: Nova TV

- Ovo je bilo ludo dobro. Toliko dobro i ludo - poručio je, a zlatni konfeti prekrili su nasmijanu i emotivnu Liberty.

Preskakanje užeta Miroslav Gavrić doveo je na razinu koreografije. Kad primi uže pun je euforije koju je uspješno prenio i na publiku.

- Nikad u životu nisam vidio ove trikove, nikad, nigdje - objasnio je Fabijan, dok je Martina uputila posebnu pohvalu:

- Mislim da je odlika vrhunskih majstora kad izrazito kompleksna i teška stvar izgleda banalno i jednostavno, što mislim da si uspio.

Foto: Nova TV

- Naizgled isti pokreti uopće na kraju nisu izgledali dosadni. Meni je ovo bilo top - rekao mu je Davor.

- Toliko energije i koncentrancije, nisi pao, nisi zapeo. Svi smo te gledali stalno, odličan - poručila mu je Maja.

Foto: Nova TV

S četiri prolazna glasa Miroslav je doskočio do sljedećeg kruga natjecanja.