Vojvotkinja od Cambridgea, Kate Middleton, danas slavi svoj 40-i rođendan. Ona živi istinitu priču o modernoj princezi. Rođena je u prosječnoj britanskoj obitelji, dobro je učila u školi i na fakultetu, a naposljetku je očarala princa Williama (39) i postala prava princeza iz bajke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Buduća princeza rođena je u Readingu. U to vrijeme njezina obitelj nije bila bogata ili osobito siromašna. Njezini su roditelji radili u zrakoplovstvu. Majka je bila stjuardesa, a otac pilot. Nastojala je biti uzor svojoj mlađoj sestri i bratu pa je marljivo pohađala školu u nadi da će postati povjesničarka umjetnosti.

1987. godine njezini su roditelji otvorili privatnu tvrtku, a ona im je počela pomagati. Tvrtka je brzo postala popularna diljem Engleske pa su s uspjehom došle i financije, a obitelj se preselila u veliki dom. Dok je studirala na fakultetu, Kate je, osim učenja, obožavala i sport. Tako je bila izvrsna u atletici, tenisu, pa čak i hokeju.

Britanski mediji počeli su je pratiti od samih početaka, još otkako se saznalo da je u vezi sa princem 2003. godine. Zaljubili su se tijekom studija, prekidali su i mirili se, ali na kraju i oženili.

Sva pažnja koju je dobivala od medija, nije joj bila laka. Uz to, nije imala potporu svog dragog koji je često imao javne ispade i turbulentne izlaske. To je Kate dovelo do toga da ostavi princa 2007. godine. Javnost je očekivala da će se ona tada povući i žaliti izgubljenu ljubav, no ona je napravila suprotno.

Umjesto 'slike' tužne žene koja je izgubila najpoželjnijeg neženju tog vremena, mediji su dobili zabavnu Kate koja je počela izlaziti i zabavljati se. Pokazivati princu što je izgubio nakon što se nije zauzeo za nju. Neki su ju hvalili, ali drugi osuđivali i ponižavali. Tako su se tada javile naslovnice poput 'Ne možemo si priuštiti još jednu Dianu' koja je tada izašla na naslovnici stranog tiska. Osim toga, reporteri su ju fotografirali na mnoge degutantne načine pa se tako širila i fotografija na kojoj su mladoj Kate ispod haljine vidljive gaćice.

Ipak, nije 'pucala' pod pritiskom. Kada je princ William to shvatio, ispričao joj se zbog svih skandala koje je pretrpjela i zamolio ju da mu se vrati. Što je i učinila. Princ je počeo češće i bolje slušati svoju voljenu Kate, a 2010. godine britanski su mediji objavili vijesti o zarukama princa Williama i Kate Middleton. Od tog trenutka, glavna tema svih medija bila je vijest o pripremi veličanstvene ceremonije.

29. travnja 2011. godine, Kate Middleton se udala za princa Williama, nasljednika britanskog prijestolja. Vjenčanje je održano u Westminsterskoj opatiji u Londonu gdje je Kate zablistala u nevjerojatnoj luksuznoj haljini koja je koštala oko 30 milijuna britanskih finti. Kraljevsko vjenčanje se taj dan uživo prenosilo u cijelom svijetu.

Kate je, kako tvrde kraljevski eksperti, na početku braka bila poprilično nervozna. No, u ovih deset godina uspjela se smiriti i postala je vrlo stabilna. Ali, prošlost se pamti, posebice kad za nju postoje dokazi, što su u ovom slučaju fotografije.

Naime, ovih dana procurile su stare fotografije Middleton, još iz dana kada nije sanjala da će se udati za princa. Ni tada nije skidala osmijeh s lica kao što to ne čini niti danas. Njezin nekadašnji stil uvelike se razlikovao od današnjeg.

Nosila je ležerne odjevne komade poput traperica i džempera, a kombinacije je upotpunjavala torbicama koje se nose i danas. Kosa joj je bila valovita.

Nosila je i karirane suknje koje je upotpunjavala najlonkama u boji. Čini se kako je tada bila puno opuštenija, što i ne čudi s obzirom na to na kakvoj se poziciji sada nalazi. Družila se i zabavljala, a smijeha nije nedostajalo, sudeći po izrazima lica.

Kada je bila malo starija, voljela je eksperimentirati s bojama što danas rijetko ima priliku činiti, no isto tako svoj današnji stil, bilo zbog kraljevskih strogih pravila ili vlastitog ukusa, svela je na nešto elegantnije kombinacije. Tako ju danas često možemo vidjeti u monokromatskim kombinacijama ili jarkim bojama izbalansiranim ne-bojama poput bijele i crne.

Već deset godina otkako je u braku s princem Williamom pazi na odijevanje. Njezin klasični stil, u kojem kombinira komade britanskih dizajnera s jeftinim modnim brendovima, osvojio je mnoge, stoga niti ne čudi što su je nazvali kraljicom stila.

Osim toga, postala je jedna od najvoljenijih dama britanske kraljevske obitelji. Zbog njezinog besprijekornog stila i pristojnosti, ali i avanturističkog duha i humanitarnog rada.