Tko je Marko Pecotić Peco? Pjeva i glumi u reklamama, 'Kolinda dijetom' izgubio 25 kila

Marko Pecotić Peco objavio je kako se razvodi od supruge Irene nakon 16 godina braka. Potom su on i njegova bliska suradnica Silvia deaktivirali svoje profile na Instagramu.

- Istina je da se razvodim. Prošlu nedjelju sam rekao Ireni da više ne mogu biti njezin suprug jer jednostavno više ne mogu lagati. Uglavnom, za sada je to sve primljeno dobro, doma smo okej, cijeli sam tjedan kod kuće, pričamo s djecom i komentiramo, ali službeno je da ćemo se razvesti - rekao je Peco za Slobodnu Dalmaciju i nastavio:

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno.

Javnost ga je upoznala kao dio popularne klape Iskon, a kasnije i kao jednog od Četiri tenora. Otpjevao je i naslovnu pjesmu 'Samo ljubav ostaje' za seriju Larin izbor.

A mogli ste ga zamijetiti i u TV reklamama. U njima objašnjava kako je liposukcijskom dijetom, koju je koristila i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, izgubio 25 kilograma.

- Imao sam podršku obitelji i prijatelja, ali moj put je bio inspiracija i motivacija za mnoge da slijede primjer kako se može sve postići uz volju i trud - rekao je o tom procesu pjevač koji je istrčao i splitski maraton.

U razgovoru kojeg je objavio Jutarnji list 2020. rekao je kako više ne pije, ali da nije oduvijek bilo tako.

- Nikad ja nisam bio neki teški pušač, ali su cigarete vukle alkohol. Ja sam duhan gasio okusom alkohola, jedan gemišt, jedna "jack cola“... Bez cigareta, ni alkohol nije bio više onako primamljiv. Znate što se meni dogodilo? To da sam zamišljao sebe sa 60 godina i mislio što bi taj Pecotić od 60 rekao ovome Peci od 40?! Sigurno bi mu rekao da prestane, da prestane toliko pit'. "Dosta si živija na ekskurziji!“, reka bi mu. Društvo i alkohol te odvedu od fokusa, odvedu od obitelji, normalnog života - rekao je Peco, piše JL.

Otkad je promijenio životne navike poboljšao mu se i glas.

- Moj glas nije školovan, on je dar od Boga koji sam polako brusio. Samo pjevanjem brusim glas. Dobio sam ‘dva tona gore’ i svima se hvalim time - rekao je u razgovoru za HKM i dodao kako je u prošlosti odlazio na Kman kod salezijanaca i slušao o don Boscu.

- Bio sam usko vezan uz Crkvu i druženja. To je pravi put koji mi je poslije u žustrijem dijelu životu dao tu potrebnu dimenziju - rekao je Peco za HKM 2019.

