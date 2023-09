Tko je muškarac kojeg povezuju sa smrti Tupaca? Priznao da je bio u Cadillacu, optužio nećaka

Uhićen je muškarac koji je povezan sa smrti Tupaca Shakura, piše Associated Press. U petak ujutro uhićen je Duane Keffe Davis, no zasad nije jasno po kojoj optužnici.

Glavni osumnjičeni bio je Orlando Anderson, član bande Crips, kojeg je Tupac nekoliko mjeseci ranije udario. On je ubijen 1998. godine te je do kraja života ostao 'osumnjičeni'. 2018. godine Duane Davis, ujak glavnog osumnjičenog i muškarac koji je danas uhićen, u dokumentarcu 'Unsolved' izjavio je da je bio u autu iz kojeg je Tupac upucan. Odlučio je to reći jer je u to vrijeme saznao da boluje od raka. Odbio je imenovati druge osumnjičene u automobilu, ali je potvrdio da je pucač bio Orlando Anderson, njegov nećak, te da je razlog bila osveta.

Sebe je opisivao kao jednog od posljednjih svjedoka pucnjave. Uhićenje je obavljeno dva mjeseca nakon što je policija iz Las Vegasa pretresla dom njegove supruge u susjednom Hendersonu, a tražila je predmete 'koji se tiču ubojstva Tupaca Shakura'.

Policija je objavila kako je tada uzela više računala, mobitela, hard diskove, časopis Vibe sa Shakurom na naslovnici, nekoliko metaka, fotografije i Davisove memoare pod nazivom Compton Street Legend.

Foto: Youtube

Prisjetimo se, jednog od najvećih izvođača hip hop glazbe upucali su 7. rujna 1996. godine. Nakon boksačkog meča između Mikea Tysona i Brucea Seldona u MGM Grandu u Las Vegasu nepoznati napadači ispalili su 13 metaka u Cadillac u kojem su se nalazili Shakur i njegov prijatelj i suosnivač izdavačke kuće Death Row Records Suge Knight. Shakur je preminuo u bolnici šest dana kasnije od ozljeda.