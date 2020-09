Sexy Hrvatica Natalia uništila prijateljstvo Neymara i Malume: Ona je sad moja cura!

Da je Hrvatica potvrdila vezu s Neymarom, najskupljim igračem u povijesti nogometa, za kojega su šeici izdvojili čak 222 milijuna eura, sama je po sebi golema priča, ali to nije ni polovica toga...

<p>Nikad nemojte shvatiti život preozbiljno, napisala je američka manekenka hrvatskih korijena<strong> Natalia Barulich</strong> (28) uz fotografiju na kojoj pozira u jednom pariškom restoranu s ponajboljim nogometašem svijeta - Brazilcem <strong>Neymarom </strong>(28).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:Hrvatica Natalija posvađala Neymara i Malumu </strong></p><p>Već dulje se šuškalo kako je par zajedno, ona je odlazila na utakmice PSG-a, kad je bila slobodna od poslovnih angažmana odmah bi žurila natrag u Francusku, ali sve je ostalo na šuškanjima. Do kasnih sati u noći na srijedu, kad je Natalia objavila fotku na svojem Instagram profilu.</p><p>Da je Hrvatica potvrdila vezu s Neymarom, najskupljim igračem u povijesti nogometa, za kojega su šeici izdvojili čak 222 milijuna eura, sama je po sebi golema priča, ali to nije ni polovica toga... Bivši dečko atraktivne Barulich, koja osim hrvatskih ima i kubanske korijene, kolumbijska je pjevačka megazvijezda Maluma (26), ujedno i bivši ponajbolji prijatelj nogometaša Neymara. A par(ovi) nisu imali lijep prekid.</p><p>- Bila je to toplo-hladna veza. Osjećala sam se kao da živim za svojega partnera, koji nije uvijek ‘bio tu’. Zapravo, bio je to jedan toksičan odnos. Ja sam davala 100 posto od sebe, a dobila bih možda 20 posto njega - rekla je nedavno Barulich o bivšem dečku. Njemu se, očito, te riječi nisu pretjerano svidjele. U svojem novom hitu “Hawaii”, koji je u mjesec dana prikupio 240 milijuna pregleda, pjeva o bivšoj djevojci koja ga je ostavila kako bi se fotkala s drugima po društvenim mrežama. Iako tvrdi kako riječi nisu o Nataliji, svi, uključujući i Neymara, sigurni su kako je pjesma o Nataliji. Pa je nedavno snimio sebe kako je pjeva i objavio je na društvenim mrežama te tako naljutio Kolumbijca.</p><p>U prošlosti su bili ponajbolji prijatelji. Neymaru je on među najdražim izvođačima, pohodio je nekoliko njegovih koncerata, zajedno su pozirali na društvenim mrežama, ali čisto sumnjamo da ćemo takve scene ponovno gledati. Kako bilo, Neymar, poznat kao serijski zavodnik, očito je opasno pao na Nataliju. Skupa su navodno skoro pa pola godine, što je za Neymara, koji je inače ljepotice mijenjao na tjednoj bazi, velika stvar...</p>