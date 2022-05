Tko je nova cura Elona Muska? Mlađa je od njega 23 godine

Foto: Instagram

Glumica Natasha odrasla je u Sydneyju, a preselila se u New York 2019. zbog dramske škole. Glumi od 14. godine, a utjelovila je i lik pjevačice Britney Spears u filmu 'Britney Ever After'

Natasha naporno radi na izgradnji svoje karijere, a iako njemu ne smeta što se sad zna za njihovu vezu, podržava njenu želju da se proslavi svojim radom, a ne kao cura Elona Muska, rekli su za strane medije prijatelji Natashe Basset (27), australske glumice koja je odnedavno u vezi s Elonom Muskom (50). Uživao je ovih dana u društvu 23 godine mlađe djevojke u St Tropezu. POGLEDAJTE VIDEO: Ručali su u skupocjenom hotel Cheval Blancu, gdje sobe koštaju oko 1300 dolara po noći, odnosno više od 9000 kuna. Musk i Bassett pili su vino, jeli pomfrit i neometano razgovarali. Njihove fotografije objavio je Daily Mail, a dvojac je prvi put uočen skupa dok su izlazili iz njegovog privatnog aviona u Los Angelesu u veljači ove godine. Bilo je to samo dva mjeseca nakon što je Musk s glazbenicom Grimes (33), pravog imena Claire Elise Boucher, dobio dijete preko surogat majke. Glumica Natasha odrasla je u Sydneyju, a preselila se u New York 2019. jer je htjela pohađati dramsku školu. Glumila je u TV serijama poput 'Hail! Caesar', a utjelovila je i lik pjevačice Britney Spears (40) u filmu 'Britney Ever After'. Glumom se bavi od 14. godine, debitirala je u predstavi Romeo i Julija u kojoj je imala glavnu ulogu.