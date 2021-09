Glumica Nicole Ari Parker (50) zamijenit će Kim Cattrall (65) u novom nastavku svjetski poznate serije 'Seks i grad' pod nazivom 'And just like that'. Iako se produkcija pribojavala hoće li gledatelji prihvatiti seriju bez četvrte, najvatrenije prijateljice Samanthe, čini se da je interes za seriju popriličan. Nicole će utjeloviti Lisu Todd Wexley, samohranu majku troje djece i dokumentaristicu.

- Oh, tako lijepo. Pjevala bih ljubavne pjesme 70-ih s ovim triom duboko u noć, kad god - napisala je Sarah Jessica Parker (56) uz fotografiju četiri glumice i prijateljice.

Mnoštvo obožavatelja nije dobro prihvatilo činjenicu da Samantha neće biti dio popularne četvorke, a željeli su i znati kako će redatelji riješiti problem njezinog izostanka..

- Prijateljstva blijede, a nova prijateljstva počinju. Zato mislim da je sve to vrlo indikativno za stvarne faze života... Pokušava se ispričati iskrena priča životu žena u pedesetim godinama u New Yorku York. Stoga bi se sve trebalo biti prirodno, a prijatelji koje imate sa 30 godina možda nećete imati sa 50 godina - objasnila je Casey Bloys iz HBO-a, prenosi Marie Claire.

Nicole je najpoznatija po ulogama u seriji 'Empire' i filmu 'Kralj pornića', te je prva Afroamerikanka koja je postala dio poznate ženske grupe.

Serija od 10 epizoda pratit će četiri prijateljice koje se nose s teškim odnosom prijateljstva i života u pedesetima. Serija se počela emitirati 1998., a s 94 epizode uspjela je osvojiti sedam Emmyja i osam Zlatnih globusa.