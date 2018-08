Tko je omiljeni član kraljevske obitelji? Osoblje se izjasnilo...

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1940 ljudi. Ovo su njihove priče... Više na: https://nestali.24sata.hr/

U posljednje vrijeme naviše simpatija među članovima kraljevske obitelji dijele vojvotkinja Meghan Markle (37) i princ Harry (33). Medijsku pažnju dosta 'kradu' i Kate Middleton (36) i princ William (35), a posebno njihovo troje male djece - princ George (5), princeza Charlotte (3) i četveromjesečni princ Louis.

No među svima njima je, kraljevskom osoblju i ljudima koji provode najviše vremena s kraljevskom obitelji, najdraži princ Filip (97).

Foto: Press Asociation/Pixsell

To je u razgovoru za časopis 'Variety' otkrio glumac Matt Smith (35) koji je u Netflixovoj seriji 'The Crown' glumio vojvodu od Edinburgha. Zbog svoje je uloge u seriji Smith proučavao princa Filipa i došao do zaključka kako je nevjerojatno smiješan, vrlo pametan, ali i omiljen.

Foto: Arthur Edwards/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

- Princ Filip je onaj kojega svi vole, vjerojatno jer više od drugih članova obitelji ostavlja dojam čovjeka iz naroda - rekao je Matt dodavši kako je on i najpopularniji, i kako 'svatko tko razgovarate s nekim članom osoblja palače brzo može shvatiti da upravo njega svi najviše vole'.

Foto: Sean Kilpatrick/Press Association/PIXSELL

Glumac kaže i kako je kraljevski protokol kojeg se u palači svi drže prema princu Filipu 'malo labaviji' nego prema ostalim članovima kraljevske obitelji.

- Cijelog je života pomalo buntovan i 'nestašan' pa je malo tko ustrajao u tome da se prema njemu u potpunosti obraćaju po kraljevskom protokolu - ispričao je glumac koji za princa misli i da je 'vrlo simpatičan, opušten i otvoren prema cijelom osoblju', što je jedan od glavnih razloga zašto ga svi vole.

Foto: YouTube screenshot

Matt Smith je vojvodu od Edinburgha glumio u prve dvije sezone serije 'The Crown', a njegovu suprugu kraljicu Elizabetu II (92) utjelovila je glumica Claire Foy (34).

