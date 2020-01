Tko je pornoglumica godine? U lovu na tron i Srpkinja Adriana

Nekoliko tjedana prije dodjela filmskih nagrada Oscar na rasporedu je dodjela drugih filmskih nagrada. Nešto 'zločestijih'. Za najbolje glumce i glumice u pornoindustriji. Crem de la crem svijeta pornića okupit će se večeras u Las Vegasu na dodjeli 37. AVN nagrada. Postoje i ovdje razne kategorije, neke su uobičajne poput onih za životno djelo, najboljeg glumca/glumicu.. Ali postoje i one.... Drugačije. Tako ćemo večeras dobiti i pobjednicu za najbolje scenu analnog seksa, za najbujniju guzu, najbolju scenu orgija..

U nastavku vam predstavljamo dame nominirane za nagradu u kategoriji najbolje glumice:

1. Adriana Chechik

Foto: Instagram Sebe vidim kao Srpkinju, Ruskinju i Britanku, rekla je jednom prilikom ova pornozvijezda. U mladosti je odustala od srednje škole te se zaposlila kao striptizeta. Prije nego što je ušla u industriju, tvrdi da je spavala samo s jednim muškarcem. A čim je ušla u biznis, postala je zvijezda. Gostovala je kod Howarda Sterna, pojavila se u Cosmopolitanu i nagrade su počele pljuštati. Iza sebe ima 16 različitih pornonagrada i jedna je od favoritkinja večeras.

2. Joanna Angel

Foto: Instagram Amerikanka, osim glume, uživa i u režiranju pornića. I ona se uspjela probiti u svijet mainstream zabave pa je tako više puta gostovala kao autorica u New York Timesu. U sretnom je braku i sebe opisuje kao veliku obožavateljicu Bernieja Sandersa.

3. Abella Danger

Foto: Instagram U mladosti se bavila baletom, a onda je shvatila kako to nije za nju. Iako ima tek 25 godina, jedno je od najjačih imena u industriji. U karijeri je nominirana za 15 nagrada, od čega je osvojla 13.

4. Ana Foxxx

Foto: Instagram Tamnoputa Amerikanka (30) još uvijek je bez nagrade u svojoj karijeri. Počela je kao manekenka, ali zarada joj nije bila zadovoljavajuća pa...

5. Alina Lopez

Odrasla je u strogoj mormonskoj obitelji, smiješila joj se uspješna karijera u gimnastici, ali onda je toga odustala. I nije odmah ušla u svijet pornića. Prvo je radila kao tehničarka za solarne panele, pa onda i s nezbrinutom djecom. Na kraju, eto nje u 25. godini među najtraženijim glumicama svijeta.

6. Abigail Mac

Sitna Amerikanka (157 cm) voljela je pjevati u zboru i vidjela se u svijetu glazbe. Kasnije je radila kao konobarica, pa se počela skidati pred kamerama i tako su je primjetili redatelji pornića...

- Radim ovo zbog obožavatelja. Oni me nikad ne osuđuju - rekla je nedavno.

7. Kira Noir

Foto: Instagram Od cam-djevojke, do striptizete, pa do pornoglumice. To bi bio kratki presjek karijere ove dame.

8. Kenzie Reeves

Foto: Instagram Visoka je tek 147 cm, ali to je, kako je rekla sama, nikad nije spriječavalo. Osim glume, voli režirati porniće.

9. Riley Reid

Foto: Instagram S 19 godina ušla je u svijet filmova za odrasle. Ukupno je osvojila 23 nagrade u karijeri, a među njima i onu za najbolju pornoglumicu 2016. godine.

10. Karma Rx

Foto: Facebook Iako ima tek 27 godina, iza nje je buran život. Nakon što je odustala od studija psihologije završila je kao beskućnica, bila je ovisna o drogi ali se uspjela izvući. Čini se da je svoj mir našla u ovoj industriji.

11. Kristen Scott

Specijalizirala se za lezbijske scene, a već dulje ima djevojku kojoj ne smeta Kristenin posao.

12. Angela White

Foto: Instagram Veteranka se već nalazi u 'kući slavnih pornoindustrije'. U biznisu je već 16 godina.

13. Jane Wilde

Foto: Instagram Među mlađima na listi, ima tek 22 godine. Iza nje su već 43 'uspješnice'.

14. Emily Willis

Foto: Instagram I njoj su 22 godine, ali osim što glumi, ona voli i režirati.

15. Whitney Wright

Osim filmića teško je pronaći nešto više o ovoj talentiranoj dami.

