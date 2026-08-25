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ILAYDA CEVIK

Tko je predivna glumica koja je utjelovila lik Hidžran, a sada napušta seriju 'Nasljednik'?

Piše Maša Mai Čigir,
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Tko je predivna glumica koja je utjelovila lik Hidžran, a sada napušta seriju 'Nasljednik'?
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Foto: Instagram
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Omiljena turska glumica sa smeđim kovrčama i nebesko plavim očima napušta produkciju serije 'Nasljednik', a domaći gledatelji je pamte još iz serije 'Miriše na ljubav'

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Mlada turska glumica, İlayda Çevik, obilježila je seriju 'Nasljednik' ulogom frizerke, nekadašnje pjevačice u noćnom klubu i tajne kćeri oca od glavnog lika Serhata (Ilhan Sen) i Akifa u koju se zaljubljuje Ašir (Mert Dogan).

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Ilayda je rođena 22. prosinca 1994. godine u gradu Balıkesiru, a odrasla je uz veliku podršku obitelji za svoju ljubav prema glumi. Svoju karijeru gradila je kroz kazalište, a nakon školovanja u dramskoj struci na Sveučilištu Yeditepe u Istanbulu, put ju je odveo pred kamere. Osim materinjeg turskog, tečno govori engleski, njemački i francuski jezik.  Uloga Myae u seriji 'Karagül', koju je tumačila od 2013. do 2016. godine, donijela joj je veliku popularnost, a od tada imala je i zapažene uloge u hit serijama koje hrvatska publika dobro poznaje kao što su Sen Anlat Karadeniz', 'Ljubav i osveta' (Sen Çal Kapımı) te u kultnoj 'Zemlji čežnje' (Bir Zamanlar Çukurova), gdje je utjelovila Betül Arcan.

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Prema posljednjim informacijama koje se pojavljuju u regionalnim medijima i koje kruže fanovskim zajednicama, İlayda Çevik definitivno će napustiti seriju 'Nasljednik'. Vijest je izazvala val nagađanja o tome kako će scenaristi zaključiti njezinu priču te tko će zauzeti njezino mjesto u daljnjem razvoju radnje popularne turske serije čija se druga sezona počela snimati prije nekoliko dana. 

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