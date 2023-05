Tko je Riva Pauletić iz klinča s Ellom? Najbolji prijatelj joj je Boris (56), ljubimac merkat...

Riva Pauletić (22) je mlada umjetnica koja je svoju karijeru izgradila na šminkanju, a sada se bavi i manekenstvom. Nedavno je objavila fotografiju u klinču s influencericom i prijateljicom Ellom Dvornik (32), a mnogi su se tada zapitali tko je zgodna djevojka koja na Instagramu broji više od 15 tisuća pratitelja?

Kćer poznatog putopisca Roberta Pauletića s ocem je kao mala posjetila 40 zemalja, a svoj je put nastavila dijeleći snimke make-up transformacije pa je ubrzo dobila simpatije javnosti.

Prije otprilike pola godine, pozvana je da sudjeluje u videospotu za pjesmu triljskog repera Grše, 'SIP'.

Kako je uopće došlo do te suradnje otkrila je u podcastu 'The Coolest Kid On The Block'.

- Javili su mi se i pitali bi li voljela sudjelovati, a s obzirom da slušam i pratim Gršu odmah sam rekla da može. Zašto ne? Jedno novo iskustvo, a i znala sam da je ekipa super - pojasnila je tada, a u utorak je objavljen još jedan videospot u kojem je sudjelovala i to onaj od Hiljsona Mandele za pjesmu 'Cura s kvarta'.

Riva je oduševila javnost i kada je tijekom Svjetskog prvenstva u Katru jedan beauty brend objavio kontroverznu fotografiju rugajući se Hrvatskoj nakon poraza od Argentine.

- Briše sve osim suza - poručili su tada objavivši fotografiju djevojke s kockicama na licu, a mlada influencerica 'uzvratila' je jednim potezom kojim je ujedno reklamirala i svoje proizvode 'Delish'.

- Briše sve osim ponosa - napisala je na Instagramu Riva.

- Užasno me to naljutilo, morala sam napraviti nešto da dam do znanja da se tako stvari ne rade - ispričala je u podcastu.

Inače, njen prijatelj je merkat Lulu kojeg je dobila na poklon s kojim često plijeni poglede u javnosti s obzirom da je vrlo neobičan izbor za ljubimca.

- Lulu je moja dugogodišnja želja i najljepši poklon koji sam ikada dobila. Ne smatram ga ljubimcem, već ravnopravnim članom obitelji, a on se tako i ponaša. Kao nevjerojatno inteligentna životinja i prava maza, Lulu je osvojio srca svih mojih bliskih ljudi i prolaznika koje srećemo u šetnji - priznala je za Story.

Jako bitan čovjek u Rivinom životu je i njen najbolji prijatelj Boris koji ima 56 godina.

- Sama njegova pojava me inspirira da igram po svojim pravilima, budem najautentičnija moguća verzija sebe i samim time zadržim apsolutnu slobodu. I ne radim nikome loše - napisala je nedavno povodom njegovog rođendana podijelivši uspomene s njim.

