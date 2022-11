Tko je samozatajni suprug Doris Pinčić? Aktivno se bavi sportom, voli motore, putovanja i planine

Daruvarčanin Davor Guberović (46) novopečeni je suprug voditeljice emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' Doris Pinčić (34) te je veliki ljubitelj sporta, ali i planinarenja te egzotičnih destinacija. U petak 11. studenog on i Doris izrekli su sudbonosno 'da' ispred Područnog ureda gradske uprave Susedgrad u Zagrebu. Mladence je spojilo planinarenje jer ipak, Davor je strastveni zaljubljenik u to.

POGLEDAJTE VIDEO:

Davor Guberović je menadžer u jednom trgovačkom lancu, a 2020. godine se rastao i iz prvog braka iz kojeg ima dva sina. On obožava planinarenje, a osim toga veliki je zaljubljenik i u jurilice na dva kotača.

Foto: Facebook

Kako je jednom prilikom napisao za Moj portal, opisujući uspon na Kilimanjaro, aktivno se bavi i sportom. Doris i Davora, iako imaju različite karijere, spojila je upravo ljubav prema prirodi i prostranstvima, a zajedno su i bili na Kilimanjaru, kako je opisao u jednom od intervjua.

- Odluka je pala spontano, umjesto motorom po sjeveru Afrike (putovanje koje sam planirao sa ekipom Slovenaca za svibanj) odlučio sam se za penjanje na najviši vrh Afrike- Kilimanjaro s vrhom Uhru Peak koji se nalazi na 5895 metara nadmorske visine. S obzirom na to da sam sportaš, već sam bio u dobroj formi pa nije bilo potrebno raditi dodatne pripreme. Poslušali smo savjete iskusnih planinara koji su prošli ovaj uspon i to je bilo uglavnom to - izjavio je Guberović.

Foto: Instagram/Doris Pinčić

Davor je fotografije s Doris objavio u svom putopisu, a Doris je ubrzo nakon toga novinarima priznala da su njih dvoje u vezi.

- Da, sretna sam. Moj partner nije javna osoba i priroda njegova posla drugačija je od moga, zbog čega tu priču ne želim izlagati svjetlima reflektora - rekla je u ožujku.

Foto: Bojan Zibar

Bio je i na Triglavu, koji ga je kaže, oduševio.

- Nakon što sam se krajem kolovoza 2021. popeo na Triglav koji me oduševio, odmah sam znao da želim nešto više. Odluka je pala spontano, umjesto motorom po sjeveru Afrike (putovanje koje sam planirao sa ekipom Slovenaca za svibanj) odlučio sam se za penjanje na najviši vrh Afrike- Kilimanjaro s vrhom Uhru Peak koji se nalazi na 5895 metara nadmorske visine - napisao je Davor za MojPortal.hr.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Davor je inače u top formi jer se često bavi sportom te šeće prirodom. Osnovnu i srednju školu završio je u Daruvaru te je nakon toga nastavio studij u Zagrebu.

Sklonost motorima prenio je i na suprugu koja je objavila par fotografija s jednog od izleta.

Foto: Instagram/Ida Prester

Podsjetimo, par je izrekao sudbonosno 'da' točno u 13 sati, a na vjenčanje u matični ured stigli su samo članovi obitelji i najbliži prijatelji.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Par dijeli ljubav prema avanturističkim hobijima, a osim na planiranju bili su zajedno i na skijanju u Italiji.

Najčitaniji članci