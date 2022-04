Tko je žena koja se druži s Fani Stipković i Hierrom? Nedavno je zbog korone završila u komi

Fani Stipković (39) su nedavno u Španjolskoj posjetili roditelji i prijateljica Gordana Tabak (51), supruga košarkaša Žana Tabaka (51). Druženje nije propustio ni voditeljičin novi partner, zvijezda Reala Fernando Hierro (54).

Naime, Gorana u Madridu ima restoran koji je otvorila s prijateljem Lorenzom, te u Španjolskoj s obitelji živi više od 22 godine. Prije dvije godine oboljela je od korona virusa, zbog čega je završila u bolnici u komi.

- Dobila sam temperaturu, što mi je bilo čudno jer ne znam jesam li je u životu imala tri puta. Dva dana bila mi je oko 37,5 stupnjeva, a zatim je naglo skočila na 39,6 i 41 stupanj i tada sam uzela paracetamol. Ali kako nije padala, zvala sam bolnicu i rekli su mi da ne dolazim tamo te su mi objasnili kako da je snizim. No, nije se spuštala pa me je 18. ožujka Žan, koji se vratio iz Poljske, gdje radi kao trener, odveo na Hitnu pomoć - ispričala je tada Gorana za Slobodnu Dalmaciju.

Nakon šest sati na Hitnoj, stanje joj se počelo popravljati, te su e pustili kući. Međutim, temperatura se vratila, a počeli su i problemi s disanjem, pa je Gorana ubrzo ponovno završila u bolnici.

- Nakon prespavane noći u bolnici, sutradan, 23., bilo mi je puno bolje. No, to je kratko trajalo. Istog dana, tri-četiri sata nakon tog "puno boljeg stanja" opet nisam mogla disati, nisam mogla udahnuti, kao da mi zrak nije ulazio u pluća, i onda su me odlučili intubirati - rekla je. Najbližima je tada u bunilu poslala SMS 'Ja ne virujen da ću se iz ovog izvući živa'.

Sljedećih 16 dana provela je u induciranoj komi, a pluća su joj, kaže, bila toliko bijela da se na RTG snimci uopće se nisu vidjela, i zbog toga liječnici nisu vidjeli u njima krvni ugrušak od šest centimetara.

S obzirom da je bila u komi, nije znala da joj se stanje pogoršalo.

- Kad više nisu znali što bi sa mnom, otvorili su mi traheostomu na vratu. Čim su napravili tu rupu, unutra su ušli mikrokamericom i našli su mi krvni ugrušak, koji nisu mogli vidjeti na RTG snimci. Odmah su me operirali i izvadili ugrušak. Kad je bila ta operacija, ja to ne znam. Samo znam da mi je odmah bilo bolje - ispričala je Tabak, koja je u najtežim trenucima molila doktore da isključe aparate na koje je bila priključena kako bi je održavali na životu.

