Tko su dva Hrvata koja su ovog vikenda nastupala na Coachelli?

Hrvatska elektronička scena ovog je vikenda dobila veliko priznanje na svjetskoj pozornici. Dvojica hrvatskih DJ-a i producenata, Matroda i San Pacho, nastupila su na Coachelli, kultnom glazbenom festivalu koji se svake godine održava u kalifornijskoj pustinji i okuplja najveće svjetske glazbene zvijezde. Dvojac je nastupio na pozornici Do LaB, jednoj od najcjenjenijih lokacija unutar samog festivala, poznatoj po vrhunskoj produkciji i programu koji je posvećen elektroničkoj glazbi. Tom su prilikom i predstavili svoj novi zajednički projekt 'After Midnight'.

Projekt 'After Midnight' premijerno je predstavljen publici tijekom drugog vikenda festivala, koji se održao od 17. do 19. travnja. Pozornica Do LaB, koju mnogi opisuju kao raj za ljubitelje bass glazbe na otvorenom, poznata je ne samo po tome što ugošćuje velika imena elektroničke scene, nego i po svojim legendarnim gostima iznenađenja. Proteklih godina na njoj su se nenajavljeno pojavljivale zvijezde poput Skrillexa, Billie Eilish i Andersona Paaka.

Ove godine, uz Matrodu i San Pacha, na istoj su pozornici nastupili i velikani poput njemačkog dvojca Andhim, ikone drum 'n' bassa Andyja C-ja te zvijezde u usponu Elize Rose.

Tko su Matroda i San Pacho?

Matroda i San Pacho posljednjih godina grade uspješne karijere u Sjevernoj Americi. Matija Rodić, poznatiji kao Matroda, producent je i DJ iz Zagreba sa stalnom adresom u Los Angelesu. Na prošlogodišnjoj Ultri puštao je glazbu tijekom prve večeri na glavnoj pozornici, a njegovo ime našlo se i na listi top 30 najboljih producenata svijeta.

Patrik Škalec, samoborski producent i DJ San Pacho, karijeru je započeo 2014. godine, ali ona je u potpunosti zaživjela pet godina kasnije. Njegov miks latino i house ritmova donio mu je više od 20 milijuna streamova na Spotifyju i suradnje s utjecajnim izdavačkim kućama poput Tchami's Confession. Dvojac je i ranije surađivao, a posebno se istaknula njihova pjesma 'La Passion'.