Očekivali su dobar odaziv jer znaju da u Zagrebu imaju sve brojniju publiku, no tri brzo rasprodana koncerta i još dva dodatna datuma za koja ima tek nekolicina ulaznica su i njih iznenadili. Slučaj je to koji one starije pomalo podsjeća na Azru u kultnom Kulušiću

Buč Kesidi ime je koje ste možda u posljednje vrijeme čuli, a koje je na glazbenoj sceni u regiji više nije nikakva nepoznanica. Luka Racić i Zoran Zarubica čine ovaj rock duo iz Pančeva, a njihova popularnost sve je izraženija, prvenstveno kod mlađe publike. Pred početak pandemije i zastoja u cijeloj event industriji, mladići su slovili za 'najvruću koncertnu robu' na alternativnoj glazbenoj sceni, a nekolicina koncerata koje će odsvirati u Zagrebu do kraja mjeseca trebala bi to i potvrditi.