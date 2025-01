Tko su Severinine prijateljice? Tijekom godina su se mijenjale, a za posebnu je napisala hit...

Prošla su skoro tri desetljeća otkako je Severina objavila jedan od svojih najvećih hitova, 'Prijateljice'. S godinama se njezino žensko mijenjalo, neke su dolazile, neke odlazile, no jedna je ostala nikad prežaljena. Marica, Severinina prijateljica iz školskih kupa kojoj je i posvetila pjesmu iz 1998. godine.

- Nazvala me u Zagreb prijateljica plačući da mi kaže da nam je poginula treća prijateljica. Šok! Plakale smo u nevjerici, bila je najljepša u razredu i tad sam odlučila da ću joj napisati pjesmu 'Prijateljice'. To kako je cure vole posebno sam dirnuta, to je mojoj prijateljici u slavu. I drago mi je da se tom pjesmom slave prijateljstva - rekla je Splićanka prije nekoliko godina za Dnevni avaz.

- Pjesma se trebala zvati drugačije. Moja prijateljica se zvala Marica, i pjesma se trebala zvati 'Marice, moja prijateljice'. Ali, nisam to mogla uraditi zbog njenih roditelja, a prijatelji iz škole su rekli da moram snimiti pjesmu o njoj. Imala je prelijepe zelene oči. Ponekad bi nas pomiješali, a meni je to laskalo, jer je Marica zaista bila prelijepa - prisjetila se Seve jednom prilikom u emisiji 'Premijera vikend specijal'.

'Ali, postoje u nama neke neprevodive dubine... Postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam…' Pa ako nije znao Đole, kako da ti ja opišem naše godine prijateljstva? Možda s rečenicom: 'Bilo je časno i čast je što si moja prijateljica.' I tako, eto ti sretan rođendan, ludo jedna. Volim te, ovim riječima je pop zvijezda Severina čestitala rođendan svojoj prijateljici Vedrani Vasić.

Prijateljstva su joj, pokazala je više puta, iznimno važna. Svakoj dragoj joj osobi čestita rođendan putem društvenih mreža, a nedavno je otputovala na Maldive gdje je bila u društvu kume Andreje Čermak. Veliki dio svog vremena provodi i s Alenkom Milano, svojim back vokalom na koncertima i prijateljicom za koju je jednom rekla: 'Ne bih mogla zamisliti nijedan koncert bez nje'.

Prije nekoliko godina pokazala je svoje žensko društvo. Tada je na fotki pozirala s Karlom, Ivom Radić, Danielom Gajski i Marijom Bišćan, a u opisu je napisala: 'Hej ljepotice, moje prijateljice... Kako je dobro imati dobre, lijepe, pametne i uspješne prijateljice, žene i majke, vile i kraljice. I jedini osjećaj koji ostaje nakon naših druženja je sreća. Neprocjenjivo'.

Jedno od njezinih najvećih estradnih prijateljstava bilo je ono s Jelenom Rozgom. Popularne Splićanke godinama su se družile do 2011. kada su posljednji put zajedno nastupile na Jeleninom rekordnom koncertu u Spaladium Areni. Iako su mediji često isticali da su odnosi među njima narušeni, Severinina mlađa kolegica nedavno je otkrila da problem ne postoji.

- Naravno da je napuhano to sve. Ja sam sa svim svojim kolegama u odličnim odnosima. Svatko radi posao na svoj način, ja se u nikog ne diram, poštujem svakog i to je to - priznala je Jelena u Klix Studiju.

Split: Spektakularni koncert Jelene Rozge u prepunoj Spaladium Areni | Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

Portali su jedno vrijeme špekulirali o narušenom Severininom prijateljstvu s Ivom Todorić, no to nikada nisu javno komentirale. 'Gazdina kći' bila je na beogradskoj svadbi pjevačice kada se udavala 2015. za Igora Kojića.

Foto: Instagram

Jedno razdoblje su se prestale pojavljivati zajedno u javnosti, ali onda su si počele pružati podršku. Iva je u studenom 2019. godine podržala prijateljicu kada je donesena privremena mjera po kojoj je njezin sin Aleksandar otišao živjeti kod oca Milana Popovića.