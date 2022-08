Tko su 'srpski Kardashiani'? Na reality vrijedan milijun eura se nižu kritike: 'Bahati su i glume!'

U petak je izašla prva epizoda novog srpskog reality showa 'Adaktarovi', koji je i prije početka prikazivanja podigao mnogo prašine. Konceptom show uvelike podsjeća na 'Keeping up with the Kardashians', a prati svakodnevicu obitelji Adaktar, koja živi u elitnom beogradskom naselju Dedinje i vodi vrlo luksuzan stil života.

Kako navode srpski mediji, Adaktari su stekli svoje bogatstvo zahvaljujući nekoliko uspješnih biznisa. Glava obitelji je Alis Adaktar, pravim imenom Bobana Đokić, koja je pokrenula posao koji ih je proslavio - tetoviranje obrva.

Kada je Alis od svog lokalnog salona za tetoviranje napravila uspješan centar za uljepšavanje, posao je preuzeo njezin sin Adam, a ona je otvorila frizerski salon.

Adam Adaktar, poznat i pod nadimkom 'Bog obrva', središnja je figura realityja. Medijski je najeksponiraniji zahvaljujući suradnjama s brojnim balkanskim zvijezdama. Gotovo da nema srpske pjevačice koju nije 'dotjerao', a nedavno je na trajno iscrtavanje obrva kod Adama došao i Severinin bivši svekar, Dragan Kojić Keba.

Obitelj je porijeklom iz Čačka, a prezime Adaktar su sami odabrali. Mnogi od njih nose i imena koja počinju slovom 'A', baš kao što je slučaj s Kardashianima i slovom 'K'. Tako se u realityju pojavljuju i Adamova nećakinja Ara te supruga Anđela, s kojom ima troje djece, čija su imena - Azia, Aro i Arena.

Tri članice obitelji koje se pojavljuju u showu nisu promijenile svoja imena, Adamova sestra Viktorija, baka Nadalina te teta Vanja, koja je na direktorskoj poziciji obiteljske firme.

Adam organizira edukacije za uljepšavanje obrva po cijeloj Europi, a Adaktarovi prodaju i kozmetiku te leće u boji. Također, suvlasnici su jednog poznatog beogradskog restorana.

Iako su na društvenim mrežama jako popularni, mnogi negoduju zbog njihova ponašanja. I prije realityja vrijednog milijun eura Adaktarovi su punili novinske stupce skandalima. Za vrijeme lockdowna organizirali su zabavu u restoranu iako je to bilo zabranjeno, a Adam se našao na meti kritičara nakon što jedan od svojih skupocjenih automobila parkirao na mjesto za invalide.

Nakon prve epizode showa, negativne reakcije su se samo nizale. Dok dio gledatelja smatra da su dijalozi previše isceniran i Adaktarovima predbacuju lošu glumu, mnogi su ih kritiziraju zbog bahatosti te hvalisanja dizajnerskim 'krpicama' i luksuznim automobilima.

Također, mnogi su zamijetili da su Adaktarovi bezobrazni prema svojim asistentima i zaposlenicima, ali i jedni prema drugima.

