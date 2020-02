Tko su vaši favoriti? Albina i Filip pomeli su konkurenciju...

Posljednja epizoda glazbenog natjecanja 'The Voice' oduševila je publiku. Dvoboji natjecatelja bili su fantastični, slažu se gledatelji, a onaj od Albine Grčić i Filipa Rudana koji su pjevali 'Lovely' trenutno je najgledaniji na YouTubeu kad su u pitanju hrvatski gledatelji. Njihov dvoboj u dva dana skupio je skoro 300.000 pregleda.

Albina i Filip natjecali su se u Vanninom (49) timu, a Massimo Savić (57) na kraju je odlučio da će u ostatak natjecanja ipak ići Albina za koju mentorica kaže da ima anđeoski glas. Ovi članovi žirija zaplakali su i na izvedbu Darije Ramljak i Kristiana Marolta koji su pjevali Massimovu pjesmu 'Odjednom ti'.

- Ova pjesma je vrlo lijepa i radiofonična pjesma, ali tko god se uhvatio u koštac s pjesmom zna koliko ima zamki u toj pjesmi, čini mi se da su u nekim dijelovima poboljšali pjesmu, ja ću u budućnosti koristiti, ja ću vam to u budućnosti ukrasti - poručio je Massimo, a mentorica Vanna na kraju je odlučila kako će Darija proći dalje.

Dvoboje su otvorili natjecatelji Tima Vanna Mija Mihanović i Ivan Sever. Izveli su 'You are the reason', a nakon njihove izvedbe Vanna je rekla da je s njima bilo predivno raditi.

- Da se ova emisija ne raspadne odmah zbog mene pokušat ću biti brza - rekla je susprežući suze Vanna i rekla da će u nastavak showa povesti Miju. Na rubu suza Ivanu je poručila da ne odustane i da i dalje nastavi biti vrijedan.

Mentor Ivan Dečak (40) u nastavak natjecanja pustio je Karla Vudrića koji je u duetu s Ružicom Čović pjevao 'Million ReasonS'. Nakon izvedbe Vanna je rekla da je to bio energetski ujednačen nastup u kojemu se vidjelo da su se Ružica i Karlo pronašli u pjesmi.

- Žao mi je što dolazi do toga da moramo razdvajati ove sjajne ljude - odlučio je Ivan i objavio da će u nastavak povesti Karla. Ružica je donijela puno pozitivne energije u naš tim, rekao je Ivan, a Ružica zaplakala.

Prvi Massimov par koji smo vidjeli u emisiji bili su Maria Florencia Celani i Josip Palameta. Izveli su 'How Deep Is Your Love' i emotivnom izvedbom već u prvim trenucima zaradili pljesak publike.

- Bilo je briljantno, ovu stvar inače previše ne volim, a sad mi je bila genijalna - komentirao je Gobac. Duet ne smije biti duel, već suradnja između dvoje ljudi, uloge trebaju biti podjednake i to smo dobili, zadovoljno je pohvalio Massimo.

To mu je i otežalo odluku koju je morao donijeti. Objavio je da u nastavak natjecanja vodi Mariu Florenciu koja je sa strepnjom pratila hoće li netko preuzeti Josipa za kojega je Massimo rekao da je već formiran talent i preporučio kolegama da ga uzmu u svoj tim. Na oduševljenje publike, učinio je to Gobac i poželio dobrodošlicu Josipu.

Za Tim Gobac prvi su nastupili Petra Perišić i Vinko Ćemeraš. Izveli su 'Stay', a za vrijeme izvedbe vidjeli smo suze u backstageu i publici, a nakon izvedbe i u očima njihova mentora.

- Teško je ovdje odlučiti tko je bolji, rekao je nakon nastupa Ivan, a Massimo se suglasio. Bili ste odlični, ovo je bilo najbolje što ste dosada izveli, nabijeno emocijama, što si više pomažete to ste više neprijatelji - zavapio je Gobac. Odlučio je u nastavak natjecanja povesti Vinka, a Petru nije nitko preuzeo i za nju je natjecanje završilo.

Bernarda Bobovečki i Goran Orešković izveli su 'Feel' praćeni pljeskom publike, no Gobac je odlučio kako je ipak bolja bila Bernarda. Goranu je poručio da je bio sjajan i naveo da je Goran u međuvremenu dobio i otkaz jer je izabrao glazbu. Ivan ga je nazvao macho dobricom i preporučio kolegama da ga preuzmu. Na oduševljenje publike i Ivana za preuzimanje se odlučila Vanna pa će Goran nastaviti natjecanje u njezinom timu.

Iz tima Massimo nastupile su Bruna Levar i Adriana Vidović koje su izvele 'Sisters Are Doin'it For Themselves'. U pripremama su se jako zbližile pa je Bruna u najavi rekla da je Adriana 'The Voice', a Adriana za Brunu da joj je kao sestra.

- Ovo da je na engleskom Voiceu ovo bi ostavilo itekakvog traga, kazao je nakon njihove izvedbe Massimo. Da je ovo na kineskom Voiceu vi bi milijun obožavatelja imale - dodao je Gobac.

Vanna nije imala što dodati osim što je upitala Massima je li ih baš morao spariti. Na sve se plaća porez pa ja sad moram platiti porez jer sam u dvoboj stavio dvije ovako jake vokalistice, naveo je prije odluke Massimo i u nastavak natjecanja poveo Adrianu, a Bruni obećao da će ostati u kontaktu.

Tea Lovreković i Maroje Strgačić bili su sljedeći par Tima Gobac. Izveli su 'Dusk Till Dawn' uz najavu da žele emotivnu izvedbu koja treba biti dobra, a ne borba. Gobac je nakon poduže šutnje objavio da u nastavak vodi Teu. Maroju se obratio emotivno uz zamolbu da mu ne zamjeri. Priliku za preuzimanje imali su Massimo i Ivan, no preuzimanje se nije dogodilo i Maroje je završio svoj put u natjecanju.

Posljednji Massimov par bili su Petra Roško i Vjekoslav Banovčić koji su pjevali 'It's Only Love'. Oboje su bili sigurni i uvjerljivi, potpuno opušteni od dolaska na pozornicu pa do samoga kraja, ocijenio je Ivan. Massimo je tek kratko prokomentirao da je uživao u natjecanju i prije odluke objavio da je do zadnje sekunde bilo teško odlučiti tko će dalje. No odlučio je i u natjecanje propustio Petru.

Obratio se i Vjekoslavu ocijenivši da je on reinkarnacija Fred Astairea. U trenutku preuzimanja na oduševljenje publike Ivan je odlučio pružiti Vjekoslavu šansu za nastavak i primio ga u svoj tim.

Uslijedio je posljednji dvoboj Tima Ivan. Karla Ana Sabljak i Jakob Grubišak izveli su 'Islands In The Stream', skladbu za koju kako su naveli nisu niti čuli dok ju nisu dobili za nastup. Massimo je pohvalio hrabri izbor pjesme u kojoj je ženska vokalna linija jako teška i rijetki se u nju usude ući. Ivan je u nastavak natjecanja poveo Jakoba, dok Karlu Anu nitko od mentora nije spasio od ispadanja.

Na samom kraju showa Dora Juričić i Aleksandar Baić izveli su 'State of Shock'.

- Bila je dobra energija, bili ste dobri i točni pa je moj problem tim veći, poručio je Gobac uz napomenu da mu je još i teže jer je Aleksandar iz njegova rodnog grada, a Dora iz grada u kojemu sada živi.

- Aleksandar bio si genijalan, imaš tu boju koja je rasturila, a Dori ova pjesma možda ne leži kao Aleksandru i bila je odlična u toj težoj poziciji - kazao je Gobac i presudio da u natjecanje vodi Doru.

