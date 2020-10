Tolja: 'Za neke ljude u showu nisam ni ja znao. No trude se'

Svi ovogodišnji kandidati su u svojim karijerama napravili i postigli nešto, pa ako su možda i malo manje poznati široj publici, mislim da je ovo super prilika da ih bolje upoznaju i daju im šansu, ističe pjevač

<p>Pop pjevač <strong>Marko Tolja</strong> (26) trenutačno je član žirija HRT-ova showa 'Zvijezde pjevaju'. Svojedobno je bio i pobjednik istog, a mnogi se slažu kako se u žiriju odlično snašao. No govori kako je mislio da će mu ta uloga biti puno lakša.</p><p>- Mislio sam da će mi lakše padati dati nekome kritiku, ali se pokazalo drugačije. Možda zato jer sam i ja sve to prolazio i bio u njihovoj poziciji pa znam što prolaze. A i odgovornost nije mala jer zbog tvoje ocjene par može i izletjeti iz natjecanja. Zato sam i tu ulogu prihvatio s dozom ozbiljnosti, da jednostavno nekoga ne zakinem - ispričao je Marko za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/marko-tolja-komentira-kritike-da-u-showu-zvijezde-pjevaju-nema-zvijezda-priznajem-za-neke-ljude-nisam-ni-ja-znao-slavni-nemaju-interesa-za-to-1051048" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a>.</p><p>Kaže kako je većina komentara na njegov rad pozitivna. No neki mu zamjeraju da je preblag, a drugi da je strog. Treba mu vremena da se navikne. Smatra kako se svi kandidati podjednako trude, </p><p>- Nekome naravno to ide bolje, drugima baš i ne pa se pokušavaju izvlačiti na neke fore, ali sam ja sve to prošao tako da kod mene to ne pali - ispričao je Tolja.</p><p>Pjevač se osvrnuo i na kritike na račun showa zbog nedovoljnog broja pravih zvijezda.</p><p>- Moram priznati da za neke ljude nisam ni ja znao, ali to je isključivo radi mene jer ne pratim baš, na primjer našu glumačku scenu. Ima sjajnih mladih pjevača, činjenica je da one nemaju ni vremena ni interesa za takav tip publiciteta. Svi ovogodišnji kandidati su u svojim karijerama napravili i postigli nešto, pa ako su možda i malo manje poznati široj publici, mislim da je ovo super prilika da ih bolje upoznaju i daju im šansu - rekao je pjevač.</p><p>Iako su se mnogi glazbenici okušali kao voditelji i članovi žirija, Marko smatra kako se u žiriranju i mentorstvu najbolje snalazi glazbenik <strong>Jacques Houdek</strong> (39). No dok se neki odlično snalaze u drugim ulogama, mnogim su glazbenicima zbog pandemije korona virusa odgođeni koncerti.</p><p>- Stvarno nas je ova situacija pokosila jer realno, mi svi živimo od svirki. Svirki na vidiku nema. Otkazali su mi sve svirke ovog ljeta tako da ne znam što da očekujem od jeseni i zime. Bojim se da će ova letargija potrajati, samo se nadam da će većina mojih kolega 'preživjeti' - ističe Marko i zaključio:</p><p>- Pozitivno u svemu tome je što sam ve ovo vrijeme provodio s obitelji i bio prisutan svakog trenutka kada je moj sin naučio nešto novo. To su momenti koji zlata vrijede i zahvalan sam na svakome od njih. Ja sam isto mislio da ću za vrijeme izolacije napisati 100 pjesama ali se dogodilo sasvim suprotno. Napisao sam samo jednu.</p>