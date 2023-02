Tom Cruise dobio je nagradu za životno djelo, a film 'Sve u isto vrijeme' proglašen je najboljim

Udruga američkih producenata PGA dodijelila je Tomu Cruiseu (60) nagradu za životno djelo, a pustolovni film 'Sve u isto vrijeme' proglašen je najboljim filmom.

Neki od govornika na dodjeli zahvalili su se Cruiseu zato što je podupro filmsku industriju filmom 'Top Gun: Maverick', u kojemu je imao glavnu ulogu. U to vrijeme kada je izašao film, industrija je bila ugrožena pandemijom koronavirusa.

- Tom Cruise nam je svima pokazao da su odlasci u kino ponovno tu - rekla je u svom govoru Sherry Lansing, bivša upraviteljica 'Paramount Picturesa'.

Tom se obratio prisutnima nakon što je primio prestižnu nagradu.

- Znam što je potrebno da bi se radilo to što vi radite. Nije to samo sreća. Morate stvoriti tu sreću. Morate to željeti da bi se ostvarilo. I želim da znate da ću uvijek navijati za vas. Nastavit ću činiti sve što mogu da pomognem ovoj industriji i ovom obliku umjetnosti koji volim - rekao je.

Nagradu od producenata za najbolji film osvojio je 'Sve u isto vrijeme', a upravo ova nagrada mogla bi mu pomoći osvojiti Oscara 12. ožujka. Oscare za najbolji film, a koji su bili proglašeni najboljima od strane producenata, osvojilo je čak četiri od pet prethodnih dobitnika PGA-ove nagrade.

- Ovo je ludilo! Hvala vam puno - rekao je producent Jonathan Wang.

