Tom Jones ovog ljeta nastupa na Dubrovačkim ljetnim igrama

Grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre, u suradnji sa Star produkcijom, povodom 70 godina Dubrovačkih ljetnih igara na pozornicu 1. srpnja dovode jednu od najvećih živućih legendi, velikog šarmera i genijalnog performera Toma Jonesa.

Jones je u karijeri objavio 41 studijski album, a uz to ima 20 video albuma, pet live i 16 kompilacija. Glazbene kritičare posebno su oduševili, što produkcijski, što izvedbom, posljednja tri 'Long Lost Suitcase', 'Spirit in The Room' i 'Praise & Blame' što je samo potvrda da Jones s pravom nosi titulu jednog od najpopularnijih izvođača u povijesti glazbe.

Foto: Promo

Jones nije jedina svjetska glazbena senzacija koja će ovo ljeto nastupiti u Dubrovniku jer već 1. kolovoza ispred dubrovačke katedrale stiže IL VOLO, operni pop trio koji čine bariton Gianluca Ginoble (23) te dva tenora Piero Barone (25) i Ignazio Boschetto (23).

Popularni trio u kratko vrijeme osvojio je obožavatelje širom svijeta, a zbog raskošnih vokala trojice mladića s pravom ih nazivaju nasljednicima Tri tenora.

Foto: Promo

Ljeto će u Dubrovniku biti u znaku velike obljetnice jednog od najstarijih i najprestižnijih europskih festivala - Dubrovačkih ljetnih igara. Ove sezone u svojoj velikoj, sedamdesetoj obljetnici, u 47 dana trajanja, brojnoj domaćoj i inozemnoj publici Igre će predstaviti više od 80 dramskih, glazbenih, baletnih i drugih izvedbi.

Uz spomenute zvijezde, nastupit će brojni ugledni domaći i strani umjetnici, među ostalima i Yuja Wang, Ivo Pogorelić, Luka Šulić te Balet Mariinsky teatra.