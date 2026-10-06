ToMa nam je otkrio što je radio prije glazbene karijere: 'To mi je bila jedna od najboljih godina'

Jedan od najpopularnijih glazbenika mlađe generacije, Tomislav Marić ToMa sredinom listopada, točnije 17. listopada, održat će svoj prvi beogradski koncert u New tekstilu. Nakon što je ranije ove godine u travnju održao veliki koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture, ToMa se beogradskim koncertom polako, ali sigurno probija i u susjednim zemljama.

U intervjuu za 24sata otkrio je kako unatoč tome što se svi detalji dogovaraju 'last minute' on nema tremu, ali kako mu je cilj da taj koncert ne bude tek 'odrađivanje nastupa' već prava 'fešta'.

- Sve je dosta 'last minute'. Koncert smo najavili mjesec dana unaprijed, što je meni već samo po sebi bilo malo riskantno jer je to stvarno kratak rok. Ali zasad ide dobro, karte se prodaju i nadam se da će na kraju sve biti kako treba. Prvi mi je koncert u Beogradu i kakav god bude, bit će. Iskreno, nemam neku posebnu tremu. Nekako smatram da srpska publika baš istinski uživa u koncertima pa tako želim da to bude pravi koncert, a ne samo odrađivanje nastupa. Ako netko plati kartu, želim mu dati dva sata dobre glazbe. Bit će moje pjesme, nekoliko meni dragih obrada i, naravno, gosti. Želim da ljudi odu kući s osjećajem da su stvarno doživjeli koncert - otkrio je kako teku pripreme i što sprema za beogradski koncert.

Zagreb: ToMa održao koncert u Tvornici kulture | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Čini mi se da publika u Srbiji voli istraživati novu glazbu i nove glazbenike s kojima do sada nisu imali susrete na koncertima. Radujem se svim licima koja ću prvi put sresti na koncertu - nadodao je.

Iako se glazbom bavi već dugi niz godina, malo tko od njegovih obožavatelja zna kako su njegovi počeci izgledali. ToMa je, naime, prvotno upisao građevinu, ali je ljubav prema glazbi ipak prevladala to što je bio dobar u tehničkim predmetima.

- Građevinu sam upisao jer sam bio dobar iz matematike i fizike i činilo mi se kao logičan izbor. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da to jednostavno nije za mene. U jednom trenutku sam, dok mi je fakultet bio dosadan, počeo razmišljati što zapravo želim raditi. Tada sam napravio prvu pjesmu, otišao u studio i snimio spot. Kad sam vidio kako izgleda taj svijet, shvatio sam da je to ono čime se želim baviti. Nakon toga sam jednostavno digao ruke od fakulteta - prisjetio se ToMa.

Foto: marina tunjic

Prije nego što je došao u Zagreb, mladi glazbenik odlučio je da će raditi sezonu u Splitu. Otkrio nam je kako se i dan danas čuje s ekipom s kojom je radio te kako smatra da bi svatko trebao barem jednom odraditi sezonu na obali.

- To mi je bila jedna od najboljih godina u životu i stvarno svima preporučujem da barem jednom rade sezonu. Prvi put osjetiš ozbiljan rad, odgovornost i financijsku samostalnost, ali istovremeno imaš i taj zabavni dio života. Radiš da zaradiš, a onda taj novac potrošiš na druženja i izlaske. Mislim da je to iskustvo koje vrijedi proći - poručio je.

Dolaskom u Zagreb ToMa se zaposlio kao novinar te je nakon rada na televiziji prešao na radio. U ulozi radijskog novinara koji je ujedno i glazbenik snašao se odlično, a imao je dogovor da nikada sam ne pusti vlastitu pjesmu u eteru. Iako mu je na radiju bilo odlično, odlučio ga je napustiti kako bi se mogao bolje posvetiti glazbi.

Foto: marina tunjic

- Radio mi je bio super iskustvo jer si cijeli dan okružen glazbom. Atmosfera je potpuno drugačija. No, problem nije bio radio, nego ja. Nisam mogao biti istovremeno dobar voditelj i glazbenik jer mi fokus nije bio potpuno ni na jednoj stvari. Kada sam dao otkaz, sav fokus prebacio sam na glazbu. Više sam pisao, više radio, više svirao i imao više slobodnog vremena za kreativnost. Glazba mi je tada krenula triput bolje i jače. Zato bi mi povratak na radio, ako baš ne moram, bio svojevrsni autogol - ispričao nam je.

Glazbi se, kako kaže, tek tada posvetio sto posto, ali s uspješnom karijerom dolazi i puno odricanja. ToMa nam je otkrio kako upravo najteže pada kada zbog neke već unaprijed dogovorene svirke ne može prisustvovati velikim obiteljskim događajima ili svadbama.

Zagreb: ToMa održao koncert u Tvornici kulture | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Glazba je posao koji ti pojede vikende. Dok većina ljudi preko tjedna radi, a vikendom je slobodna, kod mene je obrnuto. Koncerti su mjesecima unaprijed dogovoreni i onda ne možeš jednostavno otkazati nešto privatno. To znači da propuštaš neke stvari na koje ne možeš utjecati. Ali to je cijena ovog posla i svjestan sam toga - rekao je.

Kao najveću podršku tijekom čitave karijere ToMa ističe svoju obitelj i prijatelje. Roditelji su ga podržavali da izgradi glazbenu karijeru pa makar to značilo da odustane od faksa, a ToMa zna da uvijek može računati na njih.

- Obitelj i moji najbliži prijatelji su mi svakako najveća podrška. Mislim da je ogromna stvar kada znaš da kod kuće imaš sigurnost. U glazbi nikad ne znaš što te sutra čeka, može se dogoditi veliki proboj, a može se dogoditi i nešto potpuno suprotno. Kada znaš da imaš obitelj koja će te dočekati i pomoći ti ako se nešto dogodi, puno je lakše riskirati. Moji roditelji nisu glazbenici, ali su cijeli život podržavali sve moje odluke. Kod nas je uvijek bilo glazbe – brat je svirao gitaru, bili smo po zborovima i nikad kod kuće nije bila tišina. Najviše sam zahvalan roditeljima što su mi dali slobodu da sam donosim odluke i što vjeruju u mene - otkrio je.

Zagreb: ToMa održao koncert u Tvornici kulture | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kaže kako se na Dori više neće natjecati, a otkrio nam je što mu je Nina Badrić poručila ove godine kada je na Dori predstavljao svoju pjesmu 'Ledine'.

- Nina Badrić mi je prišla i rekla kako ne želi da pobijedim nego da budem drugi kao ona sa svojom pjesmom 'Čarobno jutro', da imam hit pjesmu, a ne pobjedu na Dori. Tada sam prvi put počeo razmišljati drugačije. Više nisam želio samo pobijediti, nego napraviti nešto što će trajati - prisjetio se.

Skorašnji koncert u Beogradu za ToMu predstavlja veliki korak u njegovoj karijeri za koju se nada da će se proširiti i na susjedne zemlje regije te da će i tamo osvojiti srca publike svojim pjesmama kojima zapravo pjeva priče i osjećaje.

- Želim otvoriti vrata regije. Super mi je što se moja glazba već sluša u Srbiji i Bosni, ali želim da ljudi povežu pjesmu i moje lice. Upravo zato mi je važan koncert u Beogradu, a posebno se veselim i duetu koji bi trebao izaći do kraja godine. Mislim da će me ta suradnja dodatno predstaviti Bosni i Srbiji - zaključio je.