ToMa pozirao za Cafe kao Joker: 'Ništa ne bih imao bez supruge, a ni nju da punica nije pogurala'

Pjevač, zabavljač, performer. Bez problema mogao bi biti i glumac. Na sat vremena ostavili smo Tomislava Marića ToMu (26) s kraljicom make-up transformacija Marinom Mamić. Joker je rođen. U nedjelju ga gledamo u finalu showa "Tvoje lice zvuči poznato", nervoza se gomila, trema raste. U polufinalu je pobijedio kao Josipa Lisac.

- Sretan sam jer je sve ispalo dostojanstveno, to mi je najdraža ženska transformacija - govori ToMa. Od studija građevine, preko konobarenja, do glazbe, samo za Cafe ispričao nam je što priprema nakon TLZP-a, smetaju li mu usporedbe s Matijom Cvekom te što mu je rekla Vanna nakon pobjede na ZagrebFestu, koja mu se nije "okrenula" kad je prije nekoliko godina bio u "The Voiceu".

